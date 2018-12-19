英特爾宣布：將關閉「晶圓代工業務」

知名美國半導體科技部落格《SemiWiki》作者 Daniel Nenni 週一 (17 日) 表示，英特爾公司 (INTC-US) 已在 Semiwiki 舉辦的科技論壇上，表示將關閉旗下的客製化晶圓代工業務。

Daniel Nenni 表示，其實英特爾此一決定並不讓人意外，因為英特爾打從一開始決定進軍晶圓代工，就是一個非常錯誤的選擇，Daniel Nenni 認為，英特爾向無晶圓廠 IC 設計開放製造服務，本來就會分散英特爾在製造處理器的核心競爭力。

Daniel Nenni 指出，生態系統才是代工業務的一切，是一資本密集、技術密集之產業，與時間、金錢和技術緊密相連，而英特爾似乎低估了這些事情的重要性。

以邏輯晶片商阿爾特拉 (Altera) 為例，Altera 曾是英特爾代工業務的主要客戶，而 Altera 在給英特爾代工之前，就是將晶片交予台積電 (2330-TW) 代工，但在台積電為賽靈思 (Xilinx)(XLNX-US) 提供了與 Altera 相同的代工服務之後，Altera 與台積電的關係即逐漸惡化，隨後 Altera 14 奈米即轉單給英特爾代工，而 Altera 最終也被英特爾以 167 億美元高價收購。

當時英特爾為 Altera 代工的 14 奈米晶片，就是英特爾 14 奈米製程的第一個產品，優先級別是當時最高的，而這也使得英特爾延後自己的 14 奈米晶片設計，優先生產 Altera 的 14 奈米晶片，當時 Altera 14 奈米 FPGA 晶片在密度和效能上都是超越賽靈思的 16 奈米晶片，是一相當具有競爭力之產品，但是也因為這個緣故，英特爾也延宕了自己的 14 奈米製程晶片之生產。

英特爾擴廠，補 14 奈米產能

英特爾並於週一 (17 日) 宣布，計劃開始在美國奧勒岡州、愛爾蘭和以色列擴建工廠，以因應未來的晶片需求，英特爾並表示，將在 2019 年提交在美國奧勒岡州擴廠的計劃，但在提案之前，無法透漏更多細節。

英特爾副總裁及製造業務經理 Ann Kelleher 僅表示，將準備好擴展額外的晶圓廠空間，這有助於英特爾更快地響應市場需求的上漲，並使時間縮短，讓供應量提升 60% 左右。

市場人士分析，英特爾 2019 年於奧勒岡州擴廠的計劃，即是為了填補當前英特爾 14 奈米的產能缺口，因目前英特爾處理器早已大缺貨一段時間，而在缺少英特爾處理器供應的這段時間裡，市場多以 AMD 處理器做替代。