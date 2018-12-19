交易防雷指南：如果這次聯準會意外不升息 市場會怎樣？

聯準會今年的最後一次議息會議明天終於要來了。

頗具戲劇意味的是，原本「板上釘釘」的升息預期出現了變化， 市場預計此次暫停升息的機率超過了 30%。

在這樣一個關鍵時刻，美國總統先着急了。川普在短短 48 小時內兩次公開批判聯準會，敦促他們停止升息。

那麼，金融市場急不急？

FICC

「如果聯準會點陣圖將明年的升息預期從 3 次變為 1 次，那將是一個頗為巨大的改變。」彭博社引述法國興業銀行美國利率部門負責人 Subadra Rajappa 的話稱。她認為，那將令十年期美債殖利率跌破 2.75%。

瑞銀（UBS）固定收益銷售專員 Dan Noorian 在研報中表示，如果聯準會按下升息暫停鍵，固定收益市場將不會理性的反應，歐洲美元曲線將進一步反轉。

他表示，由於做空短端的空頭倉位仍然占據主導地位，一旦那些高度在意年終損益幅度的投資者近期在美債殖利率曲線平坦化過程中了結部位，會使得情況變得更加糟糕。

換句話說，當股票投資者渴盼着聯準會停止升息之時，固定收益資產投資者可能面臨由此帶來的膝跳反應，即固收市場可能隨著暫停升息而出現激烈的空頭回補，那將導致短端利率成交飆升，繼而傳導至其他市場。

近日，十年期美債殖利率持續下滑，今日早盤一度跌破 2.8% 的關鍵支撐位，報 2.799%，為 5 月末以來最低水平。2 年期和 10 年期公債殖利率曲線接近倒掛。

不過，美國銀行首席投資官 Michael Hartnett 認為，如果聯準會這次不升息，美債殖利率和美元都可能飆升。

在花旗集團 G10 外匯策略部門北美地區負責人 Calvin Tse 看來，多數投資者關於聯準會將呈現鴿派立場的預期會使得美元走強。即使美元匯率接近今年最高位，空頭們也沒有理由預計聯準會的決議將會給美元帶來任何下行動力。

對沖基金等投機者似乎也持同樣的觀點。根據 CFTC 最新持倉數據，美元多頭倉位已接近 2017 年 1 月以來的最高水平。

美股

彭博社稱，MUFG Union Bank 駐紐約首席金融經濟學家 Chris Rupkey 認為，一個過於鴿派的聯準會可能會加重市場關於經濟增長放緩的預期，並令股市進入熊市。「如果聯準會不再提及升息的漸進式特徵，那麼投資者將會懷疑官員們擔心經濟增長前景。」

美國銀行首席投資官 Michael Hartnett 表示，如果聯準會這次不升息，將引發市場關於美國將陷入經濟衰退的憂慮之中，屆時那些對利率敏感的資產和周期股會被大規模拋售，繼而有可能令標普 500 指數跌入熊市——標普 500 指數成份股中已經有一半處於熊市。

而摩根大通資管公司跨資產解決部門董事總經理 Phil Camporeale 認為，鴿派的聯準會將表明預定式升息的結束，聯儲可能更多地依賴經濟數據，那將大大有助於緩解投資者關於聯準會收緊政策將拖累經濟放緩的憂慮。

美股近期的暴跌讓很多人預計聯準會不太敢升息了。上周五，美股三大指數自 2016 年 3 月以來首次集體收跌陷入技術位盤整區間。本周一，美股再暴跌，道指一度跌超 600 點。

假如聯準會這次升息，這將是 1994 年以來他們首次在股市下跌的情況下選擇收緊貨幣政策。自 1980 年以來的，76 次升息中僅有兩次發生在美股下跌之際，上一次這樣做還要追溯到 1994 年。

川普就呼籲聯準會不要再次犯錯，不要讓本已流動性匱乏的市場繼續惡化。

市場的疑問並不僅僅侷限於聯準會明日是否將停止升息，還包括聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）將如何面對來自總統及其他白宮官員施加的壓力？聯準會是否執行鴿派升息，在宣布提高利率的同時暗示明年將放慢升息步伐？聯儲官員們會對經濟做出怎樣的判斷？

「聯準會已經被逼到了牆角，」Sierra Mutual Funds 投資組合經理 Terri Spath 在彭博電視上這樣說，「市場充斥著有關聯準會該做什麼、不該做什麼，以及他們被授權做什麼的噪音。」