晶片需求強勁！英特爾宣布擴廠

晶片製造大廠英特爾 (INTC-US) 在週一 (17 日) 表示，計劃開始在美國奧勒岡州、愛爾蘭和以色列擴建工廠，以因應未來的需求。

英特爾目前已經是奧勒岡州最大的企業雇主，在華盛頓縣有 20000 名工人。兩年前，英特爾在希爾斯伯勒建造了一個名為 D1X 且價值數十億美元的研究工廠。

週一 (17 日) 英特爾發布公告表明，估計將會有另一次大規模的擴建，這可能會在奧勒岡州投資數十億美元，並在整體經濟成長放緩的情況下，為該州的經濟創造顯著的推動力。

從英特爾在 2015 年向州政府提交的長期計劃來看，英特爾有可能進入 D1X 的第三階段，與前兩階段的工廠直接相鄰。或者，英特爾可能會重新配置舊工廠以增加產量製造新一代晶片。

英特爾表示，將在 2019 年提交在奧勒岡州擴張的計劃，在此之前不會透漏更多細節。華盛頓縣和希爾斯伯勒表示，該公司目前尚未提交任何相關許可文件。

「準備好額外的晶圓廠空間將有助於我們更快地響應市場需求的上漲，並使時間縮短，讓供應量提升 60% 左右。」英特爾副總裁及製造業務經理 Ann Kelleher 表示。

受惠於數據中心的蓬勃發展，英特爾晶片大量運用在高階運算電腦中，且 PC 和筆電的銷售意外強勁。英特爾預測，今年的銷售額將為 712 億美元，較 2017 年成長 13.4%，遠超過該公司先前在 2017 年初的預測。

Kelleher 在週一 (17 日) 時表示，英特爾預期，部門需求都將不斷成長，包括新的車用相關科技、無線網絡系統和人工智慧。有鑑於此，英特爾決定擴展所有主要生產基地。

「在接下來的幾個星期和幾個月裡，我們將通過討論並獲得許可，與當地政府和社區合作。」Kelleher 表示。

英特爾股價在週一盤後交易中小漲 0.32%，收在 47.23 美元。該股在過去一年的交易價格落在 42.04 美元至 57.60 美元之間。