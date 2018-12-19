義大利股債齊漲 報導稱與歐盟達成預算協議

此前媒體稱，義大利已與歐盟達成預算協議。受此影響，12 月 19 日周三，義大利 FTSE MIB 指數高開高走，目前上漲 1.57%。而義大利銀行股指數漲幅也擴大至 3.6%，有望創三周來最大單日漲幅。

另外，5 年期義大利公債殖利率也在稍早跌至三個月新低，10 年期義大利公債與同期德債利差縮窄至 9 月末以來最窄。

美東時間 12 月 18 日周二，彭博援引義大利財政部官員消息稱，義大利已經就預算問題與歐盟達成非正式協議，將於當地時間 19 日正式公布。

路透同日報導稱，義大利經濟部的一位發言人表示，義大利已經與歐盟委員會就該國引起爭議的 2019 年預算達成一致，協議將於周三在布魯塞爾敲定。歐盟委員會拒絕就此報導置評。

義大利總理孔特的辦公室稱，意方已經收到歐盟委員會在預算協議方面提供的口頭保證。預計歐盟委員會 19 日會議給出正面立場「是合理的」，現在需要等待完成所有程序，然後再通報一份預算協議。義大利副總理 Matteo Salvini（右翼聯盟領導人）表示，對預算談判的結果感到「非常滿意」。

今年 9 月 27 日，義大利政府圍繞 2019 年預算赤字占 GDP 目標達成共識，即比重為 2.4%，大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的赤字目標。歐盟規定，義大利 2018 年財政赤字占該國 GDP 比重為 1.6%，2019 年比重應降至 0.8%。

為此，新組成的義大利反建制聯合政府與歐盟隨即陷入爭執。歐盟委員會表示，義大利的預算計劃嚴重違反了其預算規則，歐盟「別無選擇」，只能要求義大利重新制定計劃。但義大利方面始終態度強硬，該國副總理、五星運動黨領袖 Luigi Di Maio 一再強調，如果按照歐盟的要求修改預算案，無異於經濟「自殺」。

這一對峙也導致近期該公債市大幅波動，公債殖利率不斷上行。不過轉機也出現在 11 月下旬，由於歐委會認為義大利 2019 年預算案是「特別嚴重的違規案例」，建議啟動「超額赤字程序」，或對義大利處以數十億歐元罰款。

而這一恐嚇似乎起了作用，副總理 Salvini 在隨後接受採訪時暗示，為避免市場動盪，政府可能調整赤字目標。