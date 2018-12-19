日本最大IPO上市首日破發 軟銀行動電信暴跌逾10%

即使貴為日本有史以來最大規模的 IPO、僅次於阿里巴巴的全球第二大 IPO，日本軟銀集團旗下行動電信部門也沒能躲過新股破發的厄運。

周三，軟銀公司（SoftBank Corp.，證券代碼 9434.T）在東京證券交易所正式掛牌上市。該新股開盤報 1463 日元（相當於 13 美元），較其 1500 日元的 IPO 發行價低了 2.5%，隨後跌幅迅速擴大，在開盤短短十分鐘之內跌幅超過 10%，現跌 7.1%。

這隻新股上市恰逢全球股市處於震盪格局之中。今晨，日經 225 指數、東證指數跌幅分別擴大至 1.1%、1%。

彭博社援引 Soochow CSSD Capital Markets 日本股票業務負責人 Andrew Jackson 的話稱：「一旦失守 1500 日元，沒什麼能撐得住它了。現在看起來，大部門綠鞋已經被用盡了。」

綠鞋機制也被稱為「超額配售權」，它被發行人用於穩定新股發行後的股價，目的是為了減少承銷商在上市首日交易中的部分風險，保障股票公開發行的穩定性和流動性。

軟銀行動電信部門是日本第三大行動營運商，僅次於 NTT Docomo 和 KDDI，擁有 4000 萬用戶，市場市佔率約 25%。母公司軟銀集團希望通過將其上市最多籌集價值 2.6 兆日元（230 億美元）。這是軟銀集團減少債務並且繼續投資新一代科技公司的重要一步。

1500 日元的 IPO 定價使得軟銀的市值可能達到 7.18 兆日元（620 萬美元），超出其競爭對手 KDDI。然而，鑒於日本電信市場增長緩慢以及明年價格競爭加劇的預期，批評人士認為軟銀公司此次的股票定價過高。

在線零售商 Rakuten 已獲得行動牌照，定於明年 10 月開始提供服務，令投資者對市場飽和的擔憂加劇。日本行動電信市場是世界第三大市場，政府一直向營運商施壓，要求他們在 2019 年提高增值稅之前降低服務價格。

軟銀公司此次公開上市備受爭議。在其發行的股票中，90% 的股票都將在日本出售，且大部分股票都針對散戶。許多人被軟銀公司設定的 85% 股息支付率所吸引。日經新聞援引東京交易員稱，散戶是盤初交易中的主要賣家。

在截至今年 3 月底的 2017 財年，軟銀公司營收達 3.54 兆日元，凈利潤 4120 億日元。當前，母公司軟銀集團還持有阿里巴巴及雅虎日本相當數量的股份。