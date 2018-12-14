歐元區12月綜合PMI創4年新低 歐元貶逾0.5%

IHS Markit 今 (14) 日公布歐元區 12 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值，數值為 51.3，創 4 年新低；受此消息影響，歐元應聲貶逾 0.5%。

台北時間週五下午 5 點 43 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.58%，至 1.1295。

歐元兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

歐元區 12 月綜合 PMI 初值，從 11 月的 52.4，降至 51.3，創 2014 年 11 月以來新低。

歐元區 12 月製造業 PMI 初值為 51.4，低於 11 月的 51.8；服務業 PMI 初值為 51.4，亦低於 11 月的 53.4。

根據路透社報導，IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區經濟成長力道，進一步放緩。

德國 12 月綜合 PMI 初值為 52.2，創 48 個月以來新低；Williamson 指出，該國經濟衰退的風險，有所增加。

法國 12 月綜合 PMI 初值為 49.3，是 2017 年 6 月以來，首度跌破榮枯線 (50)。

Williamson 稱，法國的「黃背心」示威，是導致該國經濟成長趨緩的一大原因，旅遊、休閒產業受創嚴重。

歐洲央行 (ECB) 週四決議，維持 3 大基準利率不變，確定於 12 月底結束量化寬鬆 (QE)，不再從金融市場淨買進資產，若有必要，到期債券回收的本金，將再度投入市場。

ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 認為，歐元區經濟成長有下行風險；ECB 也調降了 2018、19 兩年的歐元區經濟成長預估，2018 年從先前預測的 2%，下修至 1.9%；2019 年則由先前預估的 1.8%，下調至 1.7%。

ECB 將 2018 年的通膨率，從 1.7% 上調至 1.8%；2019 年則從 1.7%，下修至 1.6%。