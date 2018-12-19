〈機構報告〉IDC：2018 Q3全球穿戴裝置出貨量年增21.7%

IDC Japan 在 19 日發表了 2018 年 Q3 全球及日本的穿戴裝置出貨量。根據 IDC 的資料指出，2018 年 Q3 的全球穿戴裝置出貨量年增 21.7%，達到 3195 萬台。Fitbit、Garmin、華為的新產品貢獻最多。亞太地區 (不含日本) 的出貨量占整體的一半以上，年增 21.4%。全球第 2 大市場的美國年減 0.4%。

「由於多數基本款穿戴裝置具備訊息通知功能和簡易型的智慧手表功能，吸引許多追求高機能穿戴裝置的消費者購買。在智慧手表價格下跌，與廉價版穿戴裝置的夾攻下，基本款的穿戴裝置依然守住原來的價格區間，都貢獻了許多的銷量」，美國 IDC 行動裝置 Tracker 資深調查分析師 Jitesh Ubrani 如此表示。

具備基本功能的穿戴裝置由於價格實惠、設計簡潔，且功能愈來愈進化，吸引了許多客群。然而近來與智慧手表的價差縮小，愈來愈多的消費者追求更高機能的產品，也使得版圖漸漸的產生了變化。

著重在健康保健的蘋果與 Fitbit，不僅繼續的開拓市場，產品也持續進化。加上對產品的審核和檢查愈來愈嚴格，也使得廉價產品更難切入這塊市場。

關於日本市場，2018 年 Q3 的穿戴裝置出貨量約 21 萬台，年增 40.1%。主要是因為蘋果推出新款 Apple Watch Series 4，提升銷量。也讓蘋果的出貨量年增 149.8%。

2018 Q3 全球 5 大穿戴裝置製造商市占分布 (圖片：翻攝自 IDC 官網)

關於全球 5 大穿戴裝置製造商的動向：

小米因 Mi Band3 的成功還有在海外市場的擴大，在 2018 年 Q3 全球出貨量奪冠。過去中國市場佔了 8 成以上比例，2018 年 Q3 由於在印度、歐洲、中東、非洲的市佔成長，中國市場的比重降到 6 成。

蘋果 (AAPL-US) 在 9 月推出 Apple Watch Series 4，新的 Watch OS 與設計，加上心電圖功能，雖頗受市場好評，出貨比重卻不及 2 成。舊款的 Series 3 由於價格調降，占了半數以上的出貨量。

Fitbit 在 Versa、Charge 3、Ace 等新產品的加持下，出落量僅微微下滑。特別是 Versa 的成功，在過去將 Fitbit 推升為全球第 2 大的穿戴裝置廠商，但 IDC 認為目前的情勢將會繼續維持一段時日。聚焦在如何提升使用者的睡眠品質，則是 Fitbit 的強項。

華為搶在 SAMSUNG 之前推出 TalkBand B5、保住全球第 4 的地位。這項產品既是藍芽耳機、又是運動手環，是一個獨特的產品。而副牌 Honor 也推出了新的運動手環，不過華為的穿戴裝置主要都在中國市場銷售。

第 5 名的 SAMSUNG 推出了 Galaxy Watch，一改過去 Gear 系列的命名方式，首次改為 Galaxy 這個新稱號。不過 Gear S3 和 Gear Fit 還是佔了大部分的銷量。