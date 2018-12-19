〈每日外資外匯觀點〉聯準會就要放鴿？美元多空全面戒備

全球投資人今晚關注美國聯準會利率決議，市場普遍預期聯準會升息應無懸念，須特別留意的是聯準會若實施「鴿派升息」，明示或暗示未來升息步伐放緩，都可能讓美元遭受重大打擊，在此壓力下，美元指數周二、周三連續兩天盤中跌破 97，在 96.86 附近進行震盪整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在股市重挫及全球經濟成長前景的擔憂加劇下，分析師們紛紛降低對明年聯準會升息的預期，蒙特利爾銀行 (BMO) 外匯策略全球主管 Greg Anderson 指出，聯準會主席鮑爾先前說利率政策決議將更關注經濟和金融數據，換言之就是如果金融市場「嚇壞了」，聯準會將放緩升息，現在看來，金融市場確實有點「被嚇壞了」。

儘管有反對升息的聲音，不過市場還是並遍認為聯準會此次會升息 25 個基點。

澳盛銀行 (ANZ) 發布研究報告指出，聯準會利率決議目前看來不致改變美元的漲勢，主要原因有二：

一. 美元走勢還須考量風險情緒的走向，考量整體經濟放緩跡象愈來愈明顯，預期市場避險情緒仍將持續。

二. 是美國經濟成長並未有實質性疲軟跡象，聯準會恐怕很難發布過度鴿派論調，除非明確轉為鴿派，明確放緩或暫停升息，美元走勢才會徹底反轉下跌。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，聯準會 FOMC 會議若採取鴿派升息措施，美元買盤勢將減弱，儘管美元指數仍位於今年以來的高檔區，但多頭進攻力道不足，在連續兩天跌破 97 後，預期將回測 96.50。

不過花旗集團策略師則認為，市場對聯準會轉向鴿派的預期升高，則對美元多頭有利，因為市場對此題材已提前反映，除非聯準會此次決議不升息，才會真正出現利空衝擊，否則美元還是將傾向走強，而非走弱。