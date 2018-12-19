Fed升息放緩預期上升 人民幣中間價報6.8869

新浪財經訊 12 月 19 日，美聯儲加息放緩預期上升，人民幣中間價報 6.8869 ，上一交易日中間價報 6.8854 ，在岸人民幣上一交易日收報 6.8927。

美聯儲加息放緩預期上升

市場波動之際，市場屏息靜待美聯儲的最新動向。當地時間 12 月 18 日 - 19 日，美聯儲將舉行年內最後一次利率會議。市場普遍預計，美聯儲將會宣佈進行年內第四次加息。

美國總統特朗普再度對美聯儲收緊貨幣政策展開抨擊。“令人難以置信的是，在美元非常強勁、幾乎沒有通脹、外部世界亂哄哄，巴黎起火、中國經濟下行的情況下，美聯儲還考慮再次加息。見好就收吧！” 特朗普在推特上評論道。

國際清算銀行（BIS）也在最新報告中指出，來自全球經濟的複雜信號，以及金融環境持續的收緊，引發了市場重新定價。報告認為，本季度看到的市場大規模拋售並非孤立事件，而是一個明確的信號，預計明年股市還會出現更大跌幅。貨幣政策正常化帶來的 “挑戰” 是必然的，特別是在貿易緊張和政治不確定性的情況下，投資者避險情緒加劇。在各界憂慮不斷加深以及金融市場動盪壓力下，美聯儲官員 11 月底以來的言論出現了“轉向”。

義大利與歐盟接近達成一致

持續一個多月的義大利預算危機終於告一段落。美東時間 12 月 18 日週二，彭博援引義大利財政部官員消息稱，義大利已經就預算問題與歐盟達成非正式協議，將於當地時間 19 日週三正式公佈。義大利的新預算案接受了孔特上周的提議，將預算赤字與 GDP 的目標比例從此前預算案提出的 2.4% 下降至 2.04%。

央行送 “甜點” 平穩跨年可期？

繼 12 月 17 日重啟暫停了 36 個交易日的逆回購操作後，12 月 18 日，央行再次給市場送來了 “甜點”。

央行表示，為對沖稅期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式開展 7 天 1400 億元和 14 天 400 億元的逆回購操作，中標利率與此前持平。當日無逆回購，實現公開市場淨投放 1800 億，其中 14 天逆回購屬於跨年資金，可以有效緩解跨年資金偏緊的局面。淨投放後，除 7 天 Shibor 出現微幅下跌外，其他期限的資金大多延續了上行態勢。

雖然年底資金市場擾動因素增多，銀行對於跨年資金融資仍然謹慎，但總體來看資金平穩跨年預期穩定。但與此同時，流動性的結構性問題依然待解，反映金融對實體經濟支援力度的社會融資規模增速仍在下滑。