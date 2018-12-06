〈每日外資外匯觀點〉美元多重利空環伺 明年玩轉避險題材難度高

美國金融市場週三 (6 日) 為悼念老布希總統休市一天，美元指數維持在 97 附近小幅震盪，週四 (7 日)「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據將公布，預期將成為市場關注焦點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Economic Perspectives 分析師 Tom Traill 預言美元將失去所謂的「避險功能」，隨著下跌周期來臨，將來面對回檔整理的壓力不小。

美銀美林分析師 Adarsh Sinha 表示，美元身為避險資產，今年大幅反彈，主要還是受惠於全球貿易戰，在貿易戰紓緩的氣氛下，市場將重新關注美國和歐洲的政策不確定性，預期傳統避險貨幣日圓和瑞郎將再度走強。

美銀美林預期美元明年將走弱，歐元兌美元和美元兌日圓明年底將分別來到 1.25 和 105。

ING 指出，中美貿易爭端恐將造成美國經濟成長放緩，美國聯準預定的升息步伐可能受到影響，對美元而言將是實質利空。

FXEmpire 分析師 James Hyerczyk 表示，未來幾周股市若能持穩，帶動市場風險偏好升溫，美元可能遭遇拋售的風險，而遭到市場超賣的歐元則可望走強。

美債殖利率本周出現倒掛，市場開始擔心美國經濟是否將出現衰退，瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示：在此背景下，美元可能進入修正走勢。