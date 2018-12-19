市場預期Fed明年放緩升息步調 美元於一週低點徘徊

市場普遍預期，美國聯準會 (Fed) 明年將放緩升息步調，今(19) 日美元指數下跌，於 1 週低點徘徊。

台北時間週三下午 5 點 44 分，Investing.com 報價顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.30%，至 96.81。

Fed 預計於週三 (台灣時間 20 日凌晨)，結束為期 2 天的公開市場操作委員會 (FOMC) 會議；外界預期，Fed 將升息 1 碼，部分投資人認為，2019 年，Fed 可能會減少升息次數。

芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，12 月升息的可能性為 69%，低於上週的 75%。

根據路透社報導，ACLS Global 分析師 Marshall Gittler 預估，Fed 明年將繼續推動貨幣政策正常化，「我不認為這會使美國經濟陷入衰退」。

Gittler 指出，在就業機會多過失業人數的情況下，無須祭出超寬鬆政策，「這是我依舊看漲美元的原因」。

美國總統川普昨日再度於推特發文，對 Fed 施壓，要 Fed「別再犯錯」，「感受一下市場，而非依循無意義的數據下判斷。」

川普上週便嗆聲，稱 Fed 若執意升息，將是一大蠢事。

川普認為，Fed 主席鮑爾是個好人，也試圖要做正確的事情，但升息的決定「太過激進」。