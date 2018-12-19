漢來名人坊年底插旗台北大直 品牌年營收上看4億元

漢來美食 (1268) 所代理品牌香港名人坊高級粵菜餐廳，趕在今年 12 月底前在台北大直 ATT 4 Recharge 開出全台第 4 家分店，使得名人坊在台灣的展店已完成台北、台中、台南及高雄的四都布局，漢來預估，品牌年營收未來將可上看 4 億元。繼 2017 年 12 月名人坊台南新光三越店及 2018 年 1 月台中新光三越店開幕，至今一年時間，名人坊積極向北部拓點，營收和獲利也節節攀升，今年前三季，3 店總營收達 2.2 億元，佔漢來美食集團整體營收 8%。



漢來於 2015 年取得香港米其林星級餐廳 (當年為米其林二星) 的代理權，並於同年 6 月在高雄漢來大飯店 12 樓開出台灣首家分店，經過 3 年的深耕經營，營收從 2016 年的 1.2 億元，到今年已成長超過 2 倍以上。



漢來表示，在拓點的選擇上，仍以百貨賣場、購物中心為首選，因此，在台南店與台中店的設定及價格策略上即與高雄的漢來店有所區隔。品牌店長林凱表示，漢來店的客層大都以商務宴客為多，因此，之前的設定也大都沿襲香港本店，採個人套餐和桌席為主，平均客單價約落在 2000 元。但進入百貨賣場後，客層也隨之改變，家庭客和逛街客人佔了大部份，用餐人數也以 3 到 6 人為主，客單價約在 1300-1400 元左右，桌位的翻轉率也相對提高。



進駐台北市，名人坊首店選擇在大直劍南路捷運站附近新開幕的 ATT 4 Recharge，為搶攻市場，並且招徠更多的商務客層，名人坊大直店規劃了 142 個座位，包含 4+1 個包廂 (一開放式)，可以打通提供企業小型聚會或尾牙。

