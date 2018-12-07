漢來11月業績持平 漢來海港創始店翻新吸客 12月營收再添柴火

漢來美食 (1268)11 月受到漢來海港創始店整修影響，營收 2.57 億元，月減 2.89%，年減 0.44%；累計 1-11 月合併營收 32.26 億元，年增 6.03%。漢來表示，漢來海港創始店從 9 月 17 日到 11 月 30 日約 2 個半月進行整修，單月及年度累積業績表現仍屬平穩，而在 12 月 1 日漢來海港創始店以全新面貌加入營運，再加上 12 月中旬名人坊將於台北大直開幕，在 12 月起進入傳統旺月的助攻下，預計將再拉高一波營收。漢來今年第一季有台中名人坊的拓店，第二季則是在台南、台中陸續開出漢來上海湯包、漢來蔬食兩個品牌分店，新分店開幕後表現皆十分亮眼，其中，台南南紡購物中心的漢來上海湯包，平均每個月營收均突破 700 萬元，平均日周轉率也超過 7 次，成為集團展店品牌裡異軍突起的小金雞。



而漢來也指出，在去年底及今年第一季初陸續加入展店行列的漢來名人坊台南店與台中店，2018 年第一到第三季也都表現不俗，兩店開幕以來口碑和業績同步成長，甚至帶動高雄店的業績向上攀升，營收較去年同期表現更為優異，名人坊台北大直店則已確定在 12 月中旬開幕。



展望新的年度，漢來提到，繼上海萬科購物廣場的漢來海港及漢來軒兩家餐廳採取受託經營管理方式後，今年則以合資方式於曼谷開出集團第 10 家漢來海港餐廳 (台灣 7 家、西安 1 家、上海 1 家)，將大型自助餐的經營經驗複製到泰國，預計明年 2 月開幕。