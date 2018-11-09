漢來美食前三季每股賺4.54元 Q4受新展店及旺季帶動 營運可望續增

漢來美食 (1268) 第三季稅後淨利 0.43 億元，年增 19.44%，單季每股盈餘為 1.13 元；前三季稅後淨利 1.76 億元，較去年同期 1.75 億元約略相當，今年前三季每股盈餘為 4.54 元。漢來美食表示，展望第四季進入餐飲業傳統旺季，再加上新展店加入營運，第四季營收可望再上層樓持續成長，年底前將以穩健腳步進行展店。漢來美食指出，由於景氣尚未復甦，今年的展店動作也相對保守，截至第三季結束，今年僅分別在台南開出湯包及台中開出名人坊及蔬食共 3 家。然而漢來美食唯一代理品牌 - 香港名人坊，目前分別在高雄、台南、台中已開出 3 家分店，且各家業績亮眼，因此，台北店也預定於 12 月初在大直開幕，繼續推升漢來美食今年的營收。



另外，漢來美食也提到，目前漢來海港餐廳在台灣有 7 家連鎖據點、上海 1 家與西安 1 家，去年全年品牌營收不含上海店占集團總營收的 56.47%，各店平均年營收 2.36 億元，是漢來美食集團旗下最重要「金雞母」。今年更與泰國 CP Group 合作，採合資方式於曼谷開出集團第 10 家「漢來海港」餐廳，將大型海鮮百匯自助餐廳的成功經驗複製到曼谷，新餐廳預計 2019 年 2 月開幕。



除插旗泰國擴大國際版圖，為強化市場競爭力，提升客人享用自助餐的消費體驗，漢來美食也著手規畫「漢來海港」自助餐廳的「三代店」店型，改裝位於高雄漢來飯店 43 樓的本店，預計於 12 月 1 日重新開幕。





