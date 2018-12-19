國泰台大產學團隊估 明年台灣GDP約2.2% 12月利率不變

貿易與金融風險籠罩下，全球成長下行風險升高，台灣領先指標已經低於長期趨勢水準，國泰台大產學合作計畫團隊 (以下簡稱該團隊) 預估，明年經濟成長率僅 2.2%，全年成長率有 80% 的機率落在 1.5～2.7% 之間，金融市場波動加大，預期 Fed 明年升息步調可望稍微放慢，股市波動風險仍大，台幣則相對穩健，台灣央行 12 月將維持利率不變。該團隊認為，台灣領先指標已低於長期趨勢水準，景氣循環處於擴張期的末段，未來短期成長動能轉趨保守看待，今年 12 月到明年 3 月經濟氣候將有較大機會出現陰的狀態，同時出現雨的機率由 5%，小幅上升至 11%，景氣衰退風險略增。



國際貨幣基金 (IMF) 下修對今年的全球成長率預測由 3.9% 降至 3.7%，意味著美國成長已達高點，中國面臨內外壓力，全球成長前景變得較不均衡，全球成長的下行風險上升，加上近期台灣的經濟信心如先前預期轉趨保守，該團隊維持明年台灣經濟成長率 2.2%。



今年上半年台灣經濟成長率連續兩個季度超過 3%，有 Fed 持續穩健升息的背景支持下，央行仍選擇維持利率不變，展望未來景氣、通膨、外部貨幣政策，台灣央行短期內並無升息的必要性，研判央行 12 月將維持利率不變。



影響明年經濟成長的主要因素：美、中摩擦造成金融動盪，衝擊全球經濟成長動能；Fed 若堅定強勢升息，恐造成金融緊縮而壓抑成長動能；歐洲成長動能仍弱，且主要國家德、英、義、法等存在政經風險；新興市場的金融穩定風險上升，恐危及實體經濟；選後國內財經政策的調整及兩岸關係仍未明朗。

