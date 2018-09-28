〈國泰金看明年經濟〉示警台灣經濟處在「擴張末端」 明年景氣恐下滑

國泰金 (2882-TW) 今 (28) 日舉行 2018 年第三季台灣「經濟氣候際金融情勢」發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，外需依舊強勁，加上內需支撐，台灣今年上半年經濟成長動能優於預期，因此將今年全年經濟成長率 (GDP) 由 2.3% 上修至 2.8%，但台灣目前已處在景氣循環的「擴張末端」，要小心明年景氣下滑風險，該團隊也首次預測明年 GDP 為 2.2%。

徐之強表示，台灣今年出口創有史以來最好，累計 1-8 月出口成長率仍有 5.9%，因為出口大好，加上美國經濟成長動能強勁，支撐台灣經濟成長動能，所以上修台灣今年經濟成長率到 2.8%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 2.2%-3% 之間。

展望短期經濟情勢，徐之強表示，目前台灣 PMI 仍處高位，預估各月成長動能將逐步改善，接下來到 12 月經濟氣候將維持「朗」，要出現「雨」的機率依舊維持 5% 以下。

但是，徐之強進一步表示，貿易戰紛爭時間拉長，企業投資、中國需求的負面影響將逐步顯現，加上新興市場貨幣波動，不利新興市場需求，第四季後的台灣外需動能可能逐步趨緩。

因此，徐之強對明年台灣景氣下滑風險增溫示警，他說，一些主要經濟體如美國、德國的經濟成長率已達高點，部分基本面較弱的新興市場國家貨幣面臨壓力，全球經濟擴張的均衡程度下降，而台灣已處在景氣循環擴張期的末段，加上貿易戰的影響讓經濟動能趨緩，預測明年台灣經濟成長率為 2.2%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 1.5%-2.7%。

徐之強表示，影響接下來到明年經濟成長的主要因素有四，包括：一、Fed 堅定生息間接推升美元強勢，恐造成金融市場緊縮而壓抑成長動能；二、美、中在經濟與政治上的摩擦，容易造成金融市場動盪，間接衝擊成長動能；三、新興市場金融不穩定風險上升，恐造成擴散效應，而危及實體經濟成長；四、國內財經政策如能源政策的調整與執行，及兩岸非經濟因素干擾加劇。