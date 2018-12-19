中國、海外雙引擎加速 雅茗-KY明年營收拚增雙位數

雅茗 - KY(2726) 今年 11 月底在日本東京開出快樂檸檬東京 1 號店，創下日銷千杯的佳績，雅茗 - KY 董事長吳伯超表示，快樂檸檬已成功插旗最重視食安的日本地區，並藉由與京王的合作與日本供應鏈對接，物流配送也達成合作，看好在日本市場的發展將成為明年的重要動能除了中國外，雅茗 - KY 今年積極布局海外市場，除了上月開幕的日本首店外，快樂檸檬已進軍舊金山、西雅圖、聖地牙哥、拉斯維加斯、加拿大、杜拜、澳洲、東南亞等地區。雅茗 - KY 總裁盧小慧指出，今年在海外門市展店數量較去年倍增，且無論銷量或是營收，皆已超越中國成績，明年則將聚焦於北美及日本市場的拓展，衝刺海外展店。



而在中國部分，盧小慧認為，手搖茶飲屬隨機消費，因此市占率相對重要，雖整體而言，明年的大環境仍充滿挑戰，但飲料市場較不受大環境狀況影響，仍在持續成長當中。明年的展店也將擴大至中國的三、四線城市，減緩上海、華東、華南地區新開店數，加快華北、西南地區布局，以華北為例，前 11 月開店數已較去年同期成長 23.5%。



此外，盧小慧也提到，外送市場在中國逐年成長，因此快樂檸檬也積極與外送平台合作，目前約 90% 的加盟店都有配合外送服務，且業績占比持續成長，今年整體外送營收占比約 25%，且依目前趨勢而言，外送占比將逐年提高。



盧小慧表示，內部整合已經到位，明年在全新品牌升級及新店型帶領下，將全力衝刺海外展店，也會與加盟者採取合資的方式經營，希望藉由好的區域代理，在強強聯手下推升海外營收表現，帶動明年營收呈雙位數成長。