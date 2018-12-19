中保旗下餐飲品牌「棧」系列第三家餐廳試營運 2020年餐飲佔比挑戰10%

中保 (9917) 朝多元性領域發展，轉投資餐飲品牌「棧系列餐廳」積極展店，繼直火碳烤與戰斧排餐的「棧直火廚房」、主打視覺系餐飲及空間的「棧花樣拿鐵」之後，今年第三個餐飲品牌「棧酒食吧 SIP GASTRO TAPHOUSE」將插旗大直全新百貨商場 ATT 4 Recharge，引進國外正宗餐酒文化，與 886 Brewing Co. 釀酒廠合作，盼為棧系列餐飲品牌業績再向上成長。中保強化仍有相當成長空間的家庭保全市場，3 年前佈局「中保無限 +」，目前用戶數已破 5 萬，門市逾 15 家門市及棧系列 3 店，2018 年無限家生活館逐步往中南部發展。



目前中保無限家生活館及棧系列都已開始獲利，中保無限家目標 3 年內達到 200 家規模。根據中保目標到 2020 年時，在營收結構的分佈上，系統保全占 45%、駐衛占 10%、物流服務占 13%、智慧城市占 21%、餐飲占 8%，甚至有機會挑戰 10%。



中保指出，『棧酒食吧 SIP GASTRO TAPHOUSE』顛覆國人先點餐再搭酒的邏輯，將引導客人先選擇喜歡的啤酒風味，再依所選風味搭配餐點。『棧酒食吧 SIP GASTRO TAPHOUSE』今天開始試營運。



中保指出，此次「棧系列餐廳」所打造的第三個品牌『棧酒食吧 SIP GASTRO TAPHOUSE』，回歸國外餐酒館原始概念，以「酒」做為鎂光燈下聚焦主角，讓客人先選酒再點餐。

