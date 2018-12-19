葛林斯潘：美股牛市已結束 籲投資者「盡速尋求保護」

美國聯準會 (Fed) 前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 接受《CNN》訪問時表示，他認為華爾街的派對已結束，美股有可能再上揚一些，但他警告投資者，修正期將非常痛苦，應盡速尋求保護。

1996 年時正處科技泡沫時期，葛林斯潘當時指出市場正處於「非理性的繁榮」(irrational exuberance)，之後出現網路泡沫化情況，而他週二在《CNN》的節目上，向投資者提出警告。

標普 500 指數今年呈現跌幅，他認為以美股現狀來看，很難在此處穩定下來，再重新上揚，他補充道，股市還是有可能再上漲一些，但在最後一波漲勢之後，投資者應盡快尋求保護。

標普 500 指數日線走勢圖

葛林斯潘表示，牛市已經結束，受到美中貿易戰與全球經濟增長放緩拖累，美股自 10 月初以來一直在走跌，標普 500 指數恐繳出 1931 年以來最糟糕的 12 月表現。

貨幣政策方面，聯準會於 18 日召開為期兩日的會議，儘管鮑爾飽受美國總統川普批評，市場預期聯準會仍將進行今年第 4 次升息，將聯邦基金利率調升至 2.25%-2.50% 的區間。

聯準會正在實行利率正常化的政策，然而在近期美股受拋售的情況下，聯準會 11 月的會議紀錄顯示，該行官員表示，明年的利率政策將更有彈性。市場同時在等待聯準會釋出新的利率點陣圖。



此外，葛林斯潘表示美國可能陷入「停滯性通貨膨漲」(stagflation)，為高通膨和高失業率的結合，上一次美國面臨這種情況為 1970 年代至 1980 年代初期。但他表示，目前要預測面臨滯漲的時間與程度還太早。