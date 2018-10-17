〈分析〉葛林斯潘看美國經濟：危機四伏、不如想像中美好

美國聯準會 (Fed) 前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 日前接受《巴倫周刊》專訪，他指出美國財政赤字攀升、國民應享權利支出上揚與生產力成長率不強勁等問題，使美國經濟看起來並不是這麼好，並且有可能變得更糟。

葛林斯潘認為，通膨潛在飆升的危險、民粹主義蔓延以及中國經濟可能持續增長的情況下，美國應儘快處理赤字與國民應享福利支出過高等問題，以避免經濟陷入困境。

以下為《巴倫周刊》與葛林斯潘的訪談重點：

1. 國民應享權利攀升與儲蓄下滑



國民應享權利 (Entitlement) 包含醫藥保險、失業津貼與兒童撫養津貼等，葛林斯潘指出，政府每花 1 美元於國民應享福利，即代表著少 1 美元的存款，而國內儲蓄總額過去被用於資助國內投資，如道路和橋樑等基礎建設，私人企業則用於工廠和設備等方面的資本支出，這些建設和支出將驅使生產力增長。

然而，自 1965 年以來，儲蓄佔 GDP 的百分比逐步下滑，同一時間，國民應享權利逐步攀升。此情況對政府財政預算和私人投資方面，造成越來越大的影響，進而使生產力增長率下滑，此為抑制 GDP 增長的關鍵因素。

美國國民儲蓄佔 GDP 之比重 圖片來源：WorldBank

葛林斯潘指出，過去美國的生產力增長相當可觀，年均增長率超過 2%。但在最近的 5 年期間，美國生產力增長處於 1% 的水平。國民應享權利是明文規定的，與整體經濟活動基本上無關，再加上美國不斷舉債，可能會使經濟受傷。

2. 疲弱生產力增長所造成的危機

葛林斯潘指出當生產力下滑時，GDP 增長會減速，當人民陷入不滿時，恐引發民粹主義。目前不只美國面臨此問題，許多主要經濟體的生產力增長率在過去 5 年皆在 1% 或以下。

全球第一個可看到的是英國離開歐盟，本來從沒人想到要脫離歐盟，但當 GDP 增長開始減緩時，突然就爆發脫歐事件了，巴西、祕魯和阿根廷也面臨同樣問題。

3. 貿易戰對經濟影響

美中貿易戰持續升溫，葛林斯潘認為，在貿易戰中不會有贏家，關稅就如同國內的消費稅，當你以為實施關稅可以損害別的國家時，其實只是往自己腳上開槍。

4. 美國財政赤字問題

美國國會預算辦公室預計，美國財政赤字將在 2020 年突破 1 兆美元，葛林斯潘指出，當人們忽視問題時，危機就會產生，而當前許多人忽略財政赤字的問題，因目前並不對個人造成影響，但終究會產生後果。

而若通膨攀升至 4%-5% 時，財政赤字問題會開始攀升，在那時候要處理此問題就太遲了。葛林斯潘認為，屆時美國將陷入停滯性通貨膨漲 (stagflation)。

美國財政赤字規模 (2007-2018) 圖片來源：usgovernmentdebt.us

5. 解決美國經濟問題的建議方式

葛林斯潘表示，美國可參考瑞典在 1990 年代末期的政策，瑞典為社會主義國家，當時它們面臨比美國更糟糕的困境，房貸利率甚至飆升至 500%。新政府在此時進入，把整個系統從確定給付制 (defined-benefit) 改成確定提撥制 (defined -contribution)。

葛林斯潘建議，除了已是確定提撥制的 401K 退休金計畫，其他社會福利項目應也改為確定提撥制。在這種情形下，政府才能控制赤字，使美國經濟再度茁壯。

此外，葛林斯潘認為，以現行政策來看，川普政府的 3% 經濟增長是無法持續的。且他重申，他認為美債市場正在泡沫化的看法，投資者認為債券為安全性資產是錯誤的想法。