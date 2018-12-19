調降科技類評級 分析師建議還是可以撿便宜

Bernstein 分析師把整體科技類股從「微優於大盤」下調至「大盤」，認為高估值、風險、及貿易問題都將影響這區塊。

然而，Bernstein 認為投資人可從近月股價損失高達 50% 的股票下手「撿便宜」。分析師 Toni Sacconaghi 和 Ann Larson 向客戶發布的信件中提道，「在過去 2 年中，科技公司在市值加權的基礎上變得更加昂貴，而在過去 2 個季度中，科技公司超過市場預期收入的比例大幅放緩」。

同時，他們也擔心貿易戰升級的風險，可能引發消費者科技產品的價格上漲，導致負需求彈性，以及供應鏈中斷。

論到便宜的股票，Bernstein 分析師 Todd Juenger 看好網路串流媒體公司 Netflix (NFLX-US)，認為由於該公司的負自由現金流更加惡化，該股最近下跌。週二 (18 日) 他重申了對該股的「優於大盤」評級，但將目標價格從 465 美元下調至 421 美元。

Netflix 股價週二收盤上漲 3.10% 至 270.94 美元。

Netflix 股價趨勢圖

Netflix 展望指引明年的負自由現金流為 30 億美元，與今年大致相同。但 Juenger 表示，建立的財務模型顯示該公司 2019 年的負自由現金流應落在 23 億美元，因此公司有機會高估虧損。

Juenger 說道，「這與 2018 年 FCF (自由現金流) 指引相似」。他表示，整體市場從成長型股票轉向價值型股票，而 Netflix 股價偏向成長型，導致了近期股價的下跌。

他預測，未來幾年串流媒體視頻巨頭 Netflix 將獲得健康的用戶收益。他認為 Netflix 在 2030 年應能達到 3 億全球付費用戶。相比之下，第 3 季度末全球用戶數達到 1.371 億。同時，也對負面新聞，如 Netflix 競爭加劇、內容授權損失等影響，採取較樂觀的看法。