由合作金庫商業銀行統籌主辦的藍天電腦股份有限公司新台幣 60 億元聯貸案,獲得銀行團快速熱烈支持及踴躍參貸,以 1.6 倍超額認購完成募集,今 (18) 日完成簽約。

合庫銀表示,本次聯貸案授信用途主要為償還金融機構既有負債及充實中期營運週轉金,參與融資的銀行計有 9 家,由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦及管理銀行。

藍天電腦為最早筆記型電腦先驅,主攻超高階筆電外銷,獲世界各地專業媒體報導,並獲得全球多項殊榮及肯定,名列 MSCI 台灣 120 大推薦股、臺灣 50 強知名企業。

藍天集團自 1998 年起轉投資經營大陸 IT 連鎖賣場「百腦匯」,並於 2007 年榮獲 IT 連鎖商場中唯一的「中國馳名商標」,現已成為中國連鎖 IT 商場的第一品牌。

近年百腦匯持續調整商場營運結構,加入凱悅酒店體系,轉型為結合商場、辦公、飯店的新複合式物業組合。配合許董事長所帶領的經營團隊持續努力下,未來整體營運將可再創高峰。