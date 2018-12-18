大同集團長短期借款曝光 合計借款上千億元

雖然是華映、綠能發生財務危機，但金管會今 (18) 日發布整體大同集團借款現況，統計到今年第 3 季，大同及旗下子公司的長期借款 478 億元、短期借款 465 億元、一年以內到期的長期借款 177 億元、應付短期票券 12 億元，合計借款 1132 億元。

金管會表示，大同集團總借款逾千億，其中以華映占比最高，華映的長期借款 188 億元、1 年內到期長期借款 143 億元，合計達 331 億元，占整體大同集團的 29%。

而大同本身的長期借款 255 億元、1 年內到期長期借款 16 億元，合計達 271 億元，占整體集團約 24%。

大同集團旗下還有五家非上市櫃公司，分別為：尚生不動產、大同壓鑄、中華電子投資、尚志資產開發、勝陽能源，五家公司合計長期借款有 10 億元、一年內到期的長期借款 6 億元。

金管會進一步指出，華映聲請重整，其債權銀行共有 13 家，有擔保及無擔保借款共計 127.6 億，其中有擔保是 67%、約 96 億元。綠能貸款則有 41.7 億元，承貸的債權銀行有 7 家，其中有擔保比重 39%。

針對整體大同集團，金管會將啟動 5 大面向監視措施，包括股價是否異常、員工權益、銀行債權、供應商影響、集團之間的擴散等。