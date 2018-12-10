合庫銀首辦策勵營鼓勵員工發揮創意 一個月內湧入450件提案

金融科技改寫金融業生態，面對市場挑戰，銀行號召員工共同集思廣益，合作金庫上週舉辦「107 年合庫策勵營」，鼓勵同仁發揮創意提案，為業務發展注入新動能，不到一個月就有超過 450 件提案湧入，並從中挑出 27 個優秀提案進行簡報。

老行庫一般給人保守傳統的刻板印象，合庫銀為求突破，由金控暨銀行董事長雷仲達領軍，首度前往淡水舉辦兩天一夜的策勵營活動，鼓勵全體同仁針對業務發展，發揮創意提供建議，替銀行創造差異化的優勢。

合庫銀主管表示，首度舉辦的策勵營，員工提案情況相當踴躍，從活動訊息發布後不到一個月的時間，就有超過 450 件提案湧入，最後篩選出 27 個優秀提案，由高階主管對提案適法性、可行性與成本效益等進行綜合分析。

合庫銀表示，有別於過去「由上而下」的決策模式，策勵營主要是鼓勵基層員工對各項業務發展及金融商品、金融科技等議題提出想法，提供總行與分行意見交流與溝通的管道，強化部門間橫向聯繫與溝通的平台。

值得一提的是，本次合庫銀行策勵營提案的內容包羅萬象，除對產品、服務及行銷的建議外，也涵蓋系統及平台的提升、作業流程的優化與 Fintech 的運用等面向。

合庫銀強調，這些提案除了可以做為將來推動各項業務的參考外，更可帶動同仁的創新風氣，秉持「主動、靈活、創新 」的理念，透過群策群力，發揮庫銀行強大的創新能量，增強整體競爭力，為合庫再創高峰。



