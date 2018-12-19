盤前財經大事搶先讀2018年12月19日

今日操盤前瞻

法說會：黑松、恆大、東和鋼鐵、基亞、慧友、高端疫苗、創業家

股臨會：聚隆、仲琦

增資股上市：禾昌

〈房產〉大選干擾自用買盤 11 月五大銀行新承做房貸下滑

台灣央行昨 (22) 日公布 11 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承作房貸為 442.36 億元，月減 18.38 億元，利率也微幅下滑 0.001 個百分點至 1.626%，央行說明，主要是因 11 月有九合一大選，使自用買盤遞延，不過，各大銀行仍積極爭取優質客戶。閱讀全文...

三陽結盟中油強攻電動機車市場 擬定三大合作內容

三陽 (2206-TW) 昨 (18) 日在台北中油大樓與台灣中油簽署合作意願書 (MOU)，未來雙方將針對電動機車開發進行合作，由於中油擁有加油站通路和電池材料研發技術，而三陽具備電動機車設計、製造與銷售經驗，雙方期待共同合作，加速推動國家能源轉型與綠色交通政策。閱讀全文...

〈遠傳新總座接班〉加速 5G 布局及商業模式轉型 強化遠東集團數據應用發展

遠傳進行人事新布局，董事長徐旭東指出，井琪接任總座，有助加速遠傳 5G 布局及商業模式轉型，李彬擔任遠東集團轉型顧問，則可將數據應用的模式帶入旗下各公司，有助集團更快適應 5G、AI、IoT 時代。閱讀全文...

美國聯準會何時結束升息循環？法人普遍預期明年 Q2 進入尾聲機率大

美國聯準會 (Fed) 升息循環何時進入末升段？根據法人近期發布報告，包括施羅德投信、美林全球基金經理人都認為，聯準會明年上半年升息兩次後，將停止升息。另外，根據彭博資訊針對經濟學家調查，明年升息次數將從原先預期的三碼降為二碼。閱讀全文...

華爾街說 Fed 的量化緊縮計畫 結束時間會較鮑爾預期提前許多

華爾街著名公司說，聯準會 (Fed)"量化緊縮計畫" 的結束時間，可能會較 Fed 主席鮑爾先前指出的時間快上許多。該計畫的目的在於逐步縮減資產負債表，又不會對金融市場造成衝擊。閱讀全文...