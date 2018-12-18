環團籲3奈米新廠全採再生能源 台積電：若供應穩定充足就會使用

台積電 (2330-TW) 位於南科台南園區的 3 奈米廠環差案，將於明 (19) 日再於環保署環評大會審查，對此，環保團體今 (18) 日提前召開記者會，呼籲台積電效法蘋果等國外大廠，承諾百分之百採用再生能源為目標，台積電企業訊息處資深處長孫又文表示，若台灣有穩定與充足的再生能源可供應，台積電一定會盡量採用、且越用越多。

台積電位於南科台南園區的 3 奈米新廠，投資額高達 6000 億元，預計 2022 年底量產，目前廠房進入環評階段，將於明日送入環評大會做最後審議。針對前次環評委員質疑的水、電問題，環團今日呼籲，台積電應效法國外大廠如蘋果與 Google 等，率先承諾百分百使用再生能源與再生水，也盼環評大會要求該案設定分年達成進度，逐步達成全再生能源。

對此，台積電企業訊息處資深處長孫又文表示，台灣何時能有充足與穩定的再生能源，並非台積電能決定的，但只要有穩定充足且夠用的再生能源，台積電都會盡量採用，且會越用越多。

孫又文指出，台積電目前持續努力推動包括再生能源、智慧環保及地球永續等方向，未來一定會繼續使用更多再生能源，不過，目前台灣的再生能源供應量，並非台積電能決定，若此時做出承諾，並沒有太大意義。

台積電總裁魏哲家日前在供應鏈論壇上表示，3 奈米廠量產後，將持續帶動半導體產業向上，但他也說，半導體生產製程與技術面臨的環境更為嚴峻，為了減少功耗，節能相關需求可望顯著提升，盼相關供應鏈可持續開發省電、省水相關設備。