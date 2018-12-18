長佳簽下4國內機電工程案約25億元 明年起挹注營收

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年12月18號16點35分

長佳機電 (4550-TW) 在建築機電、海外投資部門與運動管理產業積極擴張，除透過中國大陸投資事業拿下康寧玻璃在廣州、武漢建廠機電工程等達人民幣 5000 萬元的案子外，在台並簽下星宇航空、台肥 (1722-TW) 等 4 項公共建築建案機電工程合計達 25 億元，將在明年起認列營收。

此外，長佳在 2012 年起投入的運動產業，當年僅占總營收約 1%，至今年前 3 季已占營收 30%，公司預估到 2021 年的運動產業營運、管理將占全年營收可達 50%。

長佳機電至今年 11 月底，案件已取得星宇航空（辦公大樓）、台肥南港（包含五星級酒店以及商辦大樓）、台中水湳愛買購物商場及台中捷運 G03 建築等指標性機電整合工程，合計承攬金額達 25 億元，預計明年起 4 年依工程進度認列營收，其中並以台中水湳愛買購物商場工程可在明年完全認列完畢。

長佳機電副董事長王才翔指出示，長佳預期旅遊觀光產業商機可望回流、台商回台擴廠需求增溫等因素，預估將陸續有廠辦及國際連鎖酒店，及航空業投資商機釋出。因此，長佳機電在大型飯店以及航空業各類機電整合工程可望成長，目前也接獲很多返台設廠的工程詢問訊息。

在運動管理事業，長佳 6 年來積極發展，營收從 2012 年度首年僅 1000 萬元，到今年第 3 季為止已達近 3 億元，占業績比重約 30%。同時，長佳預計明年運動產業管理將占營收的 4 成，且在 2021 年占營收 50%。

長佳最新財報，今年前 3 季稅後純益 2781 萬元，每股純益 0.8 元，表現優於去年同期，在第 4 季的獲利挹注之下，預估全年每股純益將在 1 元之上的水準。