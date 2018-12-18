陸股開低走低 尾盤跌幅縮小 上證指數收跌0.82%

受隔夜美股大跌影響，陸股今 (18 日) 滬深兩市雙雙低開，並持續走弱。直至尾盤，靠電力、船舶、創投等類股轉強，指數跌幅稍收窄。

截至收盤，上證指數報 2576.65 點，下跌 0.82%，成交額人民幣 993.07 億元；深成指數報 7530.33 點，下跌 0.82%，成交額人民幣 1306.52 億元，整體來看成交額仍偏低。創業板指數報 1293.34 點，下跌 0.45%，成交額人民幣 398.46 億元。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

北上資金今日淨流出人民幣 27.78 億元，其中，滬股通淨流出人民幣 15.26 億元，深股通淨流出人民幣 12.52 億元。

以類股來看，西安自貿區、黃金、景點等類股漲幅居前，廣東自貿區、粵港澳大灣區、雄安概念股走弱。

消息面上，黃金市場小幅回升，重新站上每盎司 1240 美元，刺激黃金相關類股走高。金一文化、東方金鈺均衝上漲停。此外，後市盤中汽車整車類股快速提升，跌幅收窄至 0.28%。發改委通過《汽車產業投資規定》，汽車投資項目不再實行核准管理，調整為備案管理，利好汽車行業。

源達投顧表示，今日早盤滬指低開後隨即回補缺口，但上攻明顯乏力再度回落。儘管大盤受隔夜外圍市場大跌的影響低開，但近期 A 股在外圍大跌情況下僅僅影響開盤，看似走勢較弱實際上在慢慢轉強，不過建議穩健者控制好倉位，等待變盤方向確定後的機會。

湘財證券認為，大盤整體呈現出調整的行情，主板和創業板盤中均再創新低，滬指最低 2563 點，距離 11 月 30 日低點 2555 點僅差 8 個點，雖然後午後大盤小幅回升，但調整的趨勢仍在進行，繼續多觀望為好。