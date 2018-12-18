低本益比助攻 陸股建築類股逆勢上漲

近期滬指圍繞在 2600 點附近上下震盪，建築裝飾、建築材料兩產業漲勢驚人，其中以建築裝飾為代表的類股成為 A 股大贏家。建築裝飾指數上漲 1.55%，漲幅位居產業類股之冠，成週一市場最大亮點。

相關成份股中，杰恩設計、杭州園林、漢嘉設計、中衡設計、建科院、乾景園林等相繼漲停。其中最受矚目的是漢嘉設計，該股已出現連四根漲停。針對股價的異常波動，漢嘉設計近期公告表示，公司正在進行重大資產重組項目，計劃收購杭州市城鄉建設設計院股份有限公司 85.68% 的股權。

圖: 金融界

建築類股漲幅優於大盤

籌碼面來看，根據盤後資金流向數據顯示，建築裝飾產業主力資金淨流入 1.06 億元，是唯一一個主力資金呈淨流入的產業。具體到單一個股，15 檔週一主力資金淨流入超過千萬元，產業龍頭中國建築淨流入規模最高，達到 1.04 億元。

近期市場成交持續低迷，滬指在 2600 點附近震盪。自 10 月 19 日波段低點以來，滬指累計上漲 4.49%。10 月 19 日以來，與大盤相比，建築裝飾、建築材料兩產業指數累計漲幅均超過同期滬指。以建築裝飾行業為例，在此期間累計漲幅 14.26%，超出同期滬指近十個百分點。

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從個股來看，35 檔股票 10 月 19 日以來累計漲幅在 20% 以上。森特股份累計漲幅 71.79%，股價創半年來新高，排名第一。浙江交科累計漲幅 65.59% 排名第二，*ST 羅頓則以 51.01% 的漲幅排名第三位。產業龍頭中國建築表現同樣不俗，期間漲幅達到 27.42%，創九個月來新高。

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基建類股吸目光



近期建築類股吸引投資人目光，主要有多項因素。政策面上，中國發改委發文鼓勵優質企業將債券募集資金用於國家重大戰略、重點領域和重點項目，並擴大基礎設施投資力道，以加強不足之處。未來配合基建投資政策逐步落實，預期基建成長止跌回穩的趨勢能延續下去。

目前這股基建熱潮已讓法人圈陸續看好未來產業前景，如海通證券指出中國政府對於基建政策態度越來越積極，基建的基本面正處於改善趨勢之中；招商證券則看好明年第一季基建成長能持續提升。



產業本益比仍低

從目前基建類股的本益比水準來看，已接近歷史底部區間。數據顯示，建築裝飾產業歷史本益比最低水準大約在 9 倍左右，目前約為 11.1 倍。產業成份股中有 13 檔移動本益比在個位數水準，其中以方大集團本益比最低，僅 4.38 倍，而產業龍頭中國建築本益比也在 10 倍以下。

建築材料產業本益比則是不足 11 倍，同樣位於歷史低檔水準，產業成份股有 12 檔移動本益比處於個位數水準，其中以上峰水泥本益比最低，僅 5.66 倍，產業龍頭海螺水泥則在 6.27 倍。