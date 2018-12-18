波音不懼全球經濟減緩 調升股利20%、加碼回購庫藏股

儘管市場擔憂明年全球經濟增長將放緩，波音公司)BA-US) 向其股東釋放出正向消息，該公司對明年業務前景看法樂觀，董事會週一 (17 日) 投票決定調升股利與回購庫藏股的金額，股價盤後走升。

波音週一決定，將明年季度股利上調 20% 至每股 2.05 美元，同時將庫藏股回購金額提升至 200 億美元，2017 年時，董事會通過的計畫為 180 億美元。

波音董事長兼執行長 Dennis Muilenburg 表示：「波音公司強勁的營運業績、財務狀況和正向的未來前景，使我們能持續投資員工和工作場所，以及投入創新產品和服務與進行策略性收購，這些將加速我們的成長。」

自今年年初以來，波音股價已上揚 7%，週一收於每股 316.13 美元，受到消息提振，盤後走升 2.01%。

波音股價日線走勢圖

截至第 3 季季末，波音今年交貨了創紀錄的 568 架商用飛機，使該公司的現金流量優於預期，因此，許多分析師稍早預測該公司的股利將大幅調升，而波音實際上的股利調升幅度高於分析師預期。



投行 Cowen and Company 的航空航天分析師 Cai von Rumohr 在 11 月底預測，波音預期將調升 12% 至 15% 的股利，他認為全球經濟放緩不會對波音造成太大的隱憂。

von Rumohr 在給客戶的報告中指出，觀察波音的積壓待配訂貨，以及交通需求仍穩健增長，經濟需要極度的放緩才可能會傷害到波音的生產前景。



同一時間，波音成功提升波音 737 的生產速度，該公司目前每月可生產 52 架波音 737，明年底前預期可提升至每月 57 架，去年則為每月 47 架。