還在相信股票回購可以提振股市？死了這條心吧！

在經歷動盪的 10 月後，美股投資人正在重新站穩腳跟，並期望一個可能挽救估值瀕危的股票安全網。投資的信心來自上市公司在發布財報後，終於可以結束所謂的「回購封鎖期」，開始回購自家股票。

根據 FactSet 統計，截至週四 (1 日)，大約 73% 的標準普爾 500 指數企業已發布財報。然後就如時程設定好的一樣，回購公告開始出現，從雅詩蘭黛公司 (EL-US) 到洲際交易所公司 (ICE-US)，都宣布大規模回購計劃。

由於財報季正在收尾，許多分析師指望此類計劃的回歸能夠重新推升股市。

但是，如果你打算通過回購來推動股市超越其最近的高峰，那麼還是死了這條心吧。INTL FCStone 全球市場策略師 Vincent Deluard 在接受《MarketWatch》採訪時表示，標普 500 指數成份股打算執行股票回購的數量將比第二季減少 30%，而且他預計比率將繼續降低。

Deluard 估計，這意味著之前市場預計今年將有 1 兆美元的股票回購金額「幾乎不可能」實現。

放緩的原因很簡單：利率上升。多年的大規模貨幣刺激措施意味著許多美國企業的股息殖利率仍高於這些公司必須支付的債務利息，因此發行新債券以回購股票是很合理的作法。但 Deluard 表示，當聯準會開始升息後，這一切就都結束了，「因此投資人不再因為企業回購自家股票而給予獎勵」。

事實上，根據 FactSet 的數據，自 2015 年 12 月 16 日聯準會開始升息以來，景順股票回購 ETF (Invesco Buyback Achievers ETF) (PKW-US) 上漲了 28.09%，而同期標普 500 指數上漲了 33%。換句話說，買進一支購買持續回購企業股票的基金還不如直接買進標普 500 指數。

然而，投資人認為回購可能成為挽救股市的想法反映在最近景順基金的表現上，本週以來上漲 4.5%，而標普 500 指數同期則為上漲 2.4%。

Deluard 表示，這種趨勢的結束對股市估值未必有利，但從長遠來看，這對美國企業來說將是好事。他表示，每 3 家美國企業中就有接近 1 家支付回購和分紅的金額高於它們的獲利，這種趨勢無法無限期地持續下去。

與此同時，許多企業，如 IBM (IBM-US) 已被迫放棄了近年來有助於提升估值的回購計劃。Deluard 表示，自 2013 年以來，該公司以平均 175 美元的價格回購了自家的 420 億美元股票。

但 IBM 週二 (30 日) 宣布暫停其回購計劃 2 年，以維持其單一 A 級信用評級。該股目前的交易價格為每股 116 美元。

以過高的水平回購股票可能會暫時提振股價，但最終會破壞股東價值，這是那些公開反對股票回購者的主要論點。Deluard 表示，由於市場已經脫離了過去支撐股票的主要力量，因此更不該預期股票估值很快會超過近期高點。

他宣稱「這個循環的股市高點已經過去了」。這對股市多頭來說可能是個壞消息