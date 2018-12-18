〈每日外資外匯觀點〉FOMC會議若將鴿派付諸行動 將引爆美元拋售潮

市場對美國聯準會暫停升息及經濟數據放緩的擔憂升高，美股週一 (17 日) 再度暴跌逾 500 點，美元指數也下跌回防 97 整數關卡，在美國總統川普再次對聯準會升息發出猛烈抨擊下，讓市場更加關注本週聯準會 FOMC 會議的利率決議及前瞻性指引談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

聯準會若本週宣布升息，將是川普今年二月任命鮑爾出任聯準會主席以來的第四次升息，除了川普在推文中說「美元非常強勁，幾乎不存在通膨」外，白宮顧問納瓦羅也抨擊聯準會是「美國經濟成長面臨的最大威脅」。

FOMC 決議若證實鴿派言論 將引爆美元拋售潮

Saxo Capital 駐新加坡全球宏觀策略師 Kay Van-Petersen 表示，儘管美債殖利率大幅回落，但美元的多頭部位卻未跟進明顯回落，如果本週的 FOMC 會議確認聯準會官員先前鴿派言論，將引發美元慘烈的拋售潮。

法國農業信貸銀行外匯策略師 David Forrester 指出，本週聯準會可能採取「鴿派升息」，風險集中在聯準會的措辭及點陣圖未符投資人預期，亦即 FOMC 會議的利率決議將直接影響美元走勢。

瑞銀：明年美元跌幅 6.5% 下看 91

瑞銀全球宏觀策略團隊認為，美元估值已高、美國升息空間有限、美元對海外殖利率仍將更為敏感、美國以外的貨幣市場曲線過於平坦，而且市場低估非美央行升息的決心，預期明年美元指數跌幅將達 6.5%，下看至 91。