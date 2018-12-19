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紐約匯市—Fed會議前夕 美元多空交錯 商品貨幣崩潰

圖：AFP
圖：AFP

週二 (18 日) 交易，Fed 公布政策決議的前夕，且全球股市數交易日出現不溫不火的反彈，美元走向掙扎拉扯。

雖然先前市場承壓時，美元就會受益於避險資金流，但這週卻沒出現一樣的走勢，市場參與者也在靜待週三的 Fed 貨幣政策決議，預計將升息 25 個基點。

美國川普總統週二早上在推特上再次重申，他不認同升息。

Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，「批評 Fed 是不必要且有害的動作，尤其是在 FOMC 會議前夕更是如此，這令大眾擔憂，因為股市也深陷絕望中。川普帶頭這樣，白宮貿易顧問 Peter Navarro 也拿近日市場動盪來批評 Fed，我可能思想很老舊古板，但國家貿易委員會的負責人不應該對 Fed 的政策發表評論。」

ICE 美元指數變動不大，維持在 97.093。

美元兌商品貨幣的漲幅比較大，例如挪威瑞朗，美元兌瑞朗幾乎站上 3 年高點，最後約兌 8.7476 克朗，係因油價加深跌幅摔入熊市 (即自近期高點下降 20% 以上)。1 月交割的原油期貨收盤創下 2017 年 8 月以來最低點。
美元加元、俄羅斯盧布也上漲。

G10 貨幣中更受歡迎的是歐元英鎊日圓紐元

歐元美元最終自 1.1348 美元上升至 1.1357 美元
英鎊美元上漲 0.1% 至 1.2639 美元
美元日元自 112.83 日圓下降至 112.54 日圓

週二表現最強勁的紐元，兌美元漲幅 0.7% 至 0.6848 美元，略收斂稍早漲幅。

義大利政府與歐盟就 2019 年預算案達成協議。

脫歐方面，工黨領袖 Jeremy Corbyn 週一稱，他將以推遲脫歐協議表決日期為由，對梅伊首相發動不信任投票。梅伊將脫歐協議的表決日期延至 1 月 14 日那週，許多國會議員都認為太晚了。

但這只是對首相的不信任投票，輸贏都不會引發新一輪選舉。

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