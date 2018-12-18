台微體旗下藥物TLC590 二期臨床試驗完成收案

台微體 (4152-TW) 又傳捷報，台微體今 (18) 日宣佈旗下術後長效止痛藥物 TLC590 二期臨床試驗已經完成收案，台微體表示，臨床試驗的初步結果計畫於明年第 1 季揭曉；除此之外，台微體在針對拇囊炎切除手術的術後實驗也正在進行第二期臨床試驗。

台微體總經理葉志鴻指出，TLC590 是台微體獨家設計的長效緩釋型術後止痛藥物，目前針對疝氣修補手術病患為主要收案對象，有機會在明年第 1 季看到 TLC590 的試驗數據。另外，台微體也向 FDA 提出第二個術後麻醉的臨床試驗計畫書，以啟動針對骨組織手術的二期臨床試驗，收案對象為接受拇囊炎切除手術的病患。葉志鴻強調，兩項試驗的最終目標，都是為了證明 TLC590 的安全性及止痛效果。

台微體的 TLC590 因為選用了羅哌卡因作為活性藥物成分，在心血管或中樞神經系統方面的毒性都較市面上常見的局部麻醉藥低，TLC590 可望成為一款藥效迅速、持久又安全性較高的非鴉片類麻醉藥物，若廣泛應用，將可以阻止鴉片類藥物氾濫使用的問題。

台微體說明，一般的羅哌卡因藥效為 4 至 6 小時；目前預期 TLC590 的藥效可達 72 小時，以提供術後病人最大的止痛需求。