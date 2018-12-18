【大慶證券】盤前分析－美股三大指數破底 加劇台股動盪



◆盤勢分析

在全球政經局勢動盪、經濟數據表現及未來展望普遍不佳下，進一步導致歐、美股市昨日全面下挫，英、德、法國股市分別下跌 0.86~1.11%；美股更因市場擔心聯準會升息計畫可能對經濟和股市造成過大影響，跌幅較重，美股四大指數分別收跌 1.28~2.27%。美股近期除經濟數據表現疲弱及貿易戰等多重因素持續影響股市外，類股方面也普遍受利空消息重擊，包含：油價大跌加劇能源股拋售力道、高盛 1MDB 醜聞、Twitter 與 FB 出現漏洞、蘋果頻遭投資機構降評等，利空消息不斷使得美股昨日除費半指數外，其餘三大指數皆已跌破前低，短期內恐難挽頹勢，研判 12/19 美國聯準會開會日將成影響美股走勢的關鍵。

台股昨日不畏歐、美股市上週五因經濟及政經局勢緊張等因素普遍大跌影響，指數開低走高，終場以 9787 點作收，漲幅 0.14%，成交量為 807 億。近期全球多空消息混雜，利空消息包括：中國、歐元區及美國經濟數據不如預期、中國逮捕第二位加拿大公民，恐擴大外交衝突等；另一方面，利多消息包括：中國削減汽車關稅、向美國採購超過五億美元的大豆、川普聲明美中可能很快達成貿易協議，造成近期全球股市走勢忽多忽空，動盪較為劇烈。以台股來看，集中市場因量能不足，上漲空間有限，但市場似乎也不願意在此時殺低，因此形成 9616~9971 點的區間橫盤整理格局，研判近期在外資進入耶誕假期、市場靜待聯準會決議等影響下，指數空間並不大，以個股表現為主。

觀察昨日盤面，大型權值股漲多跌少，顯示台股對於全球經濟數據表現不佳等利空多已預先反應，下檔支撐強勁，且近期表現弱勢的金融類股在國泰金、富邦金帶領下，已見初步止跌。另在中小型類股方面，華映、綠能、福華、尚志仍以跌停作收，但母公司大同昨日開低後逆勢走揚大漲；茂生農經、卜蜂、大成則因豬瘟引發替代品雞肉需求升溫，營運動能有望轉強下，族群類股表現亮眼；因油價大跌、貿易戰促使短期內海運及空運需求增溫，陽明、華航、長榮海、長榮航等航運類股也多數走揚；其餘如散熱、5G、矽晶圓、生技、汽車相關類股也多走強表態，整體而言，雖股市受到國際消息左右，但中小型股表現相對活潑，因此建議可留意基本面及未來展望佳的族群，擇優布局。

