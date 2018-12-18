離岸風電2020年拚動工 潤泰材水下基礎灌漿材需求看俏

潤泰材 (8463) 積極開發利基型材料，其中，隨離岸風電的開發，潤泰材也打入供應鏈，董事長李志宏表示，目前已完成水下基礎灌漿材的技術開發，正在申請認證及開發市場當中，而以一年設置約 700 支風機計算，屆時對於水下基礎漿料需求量大約 15 萬噸，將於 2020 年陸續開始施工。李志宏提到，水下基礎灌漿材須具有耐久不離析、早強、即溶及大於兩小時以上的工作性，技術門檻高於一般材料，而潤泰材為少數有能力開發水下基礎灌漿材的供應商，市場上競爭者有限，而在風電供應商本土化的政策導向下，將有利於爭取更多合作案。



李志宏指出，目前水下基礎灌漿材的工程是採連工帶料的合作模式，合作對象為與風電開發商的施工廠商，然目前還在申請認證階段，要待政府正式開始推動風電政策，才會逐步對營收有貢獻。



而除水下基礎灌漿材外，李志宏提到，潤泰材旗下泰固美特耐也積極開發利基型材料，包含高附加價值、極端特殊功能及提升建築品質等產品，由於利基型產品的毛利率接近 20%，在出貨成長帶動下，也將有助於產品組合轉佳。