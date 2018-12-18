聯電收購富士通日本12吋廠待其他主管機關核准 預定交易日順延

晶圓代工二哥聯電 (2303) 宣布收購與富士通合資公司 Mie Fujitsu Semiconductor Limited 之 MIFS 全部股權一案，目前尚待其他相關主管機關之核准，故預訂交易完成日將依合約規定順延，若未能在 108 年 10 月 1 日完成交易，將因買權過期而喪失全數購買標的公司之權利。聯電於今年中宣布，隨著 5G、物聯網、汽車和人工智慧領域等趨勢快速崛起，必須擴充十二吋廠，遂董事會決議，擬執行與 Fujitsu emiconductor Limited(FSL)於 2014 年簽訂之合資合約之選擇權，以合資公司 Mie Fujitsu Semiconductor Limited(MIFS)2018 年 3 月 31 日之淨值為基礎，購買 FSL 持有之 MIFS 全部股權(84.1%)。



簡單來說，就是聯電董事會決議，將斥資不超過 573.6 億日圓，換算約 160 億元新台幣，購併先前與日本富士通半導體合資的日本十二吋廠，即三重富士通半導體（MIFS）全部股權，讓 MIFS 成為聯電持股百分之百之子公司。



而聯電今日公告，先前於 107 年 6 月 29 日董事會決議收購與富士通合資公司 Mie Fujitsu Semiconductor Limited 之 MIFS 全部股權一案，該股權交易於 107 年 9 月 26 日取得台灣主管機關核准，目前尚待其他相關主管機關之核准，故預訂交易完成日將依合約規定，由 108 年 1 月 1 日順延至最近一個交易日期，即 108 年 4 月 1 日、108 年 7 月 1 日或 108 年 10 月 1 日，但若未能在 108 年 10 月 1 日完成交易，將因買權過期而喪失全數購買標的公司之權利。聯電也強調，實際交易日期及交易價格待交易確認後另行公告，也對公司財務業務，無重大影響。

