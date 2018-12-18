貿易戰引發不確定性 中國至美國商品運費上漲逾一倍

過去一年，由於華盛頓與北京的貿易緊張帶來了不確定性，由中國至美國的運輸費用因而大幅上漲。

這是因為中國出口商趁新的關稅實施前，急於將商品運送至美國。但數據顯示，此一趨勢可能很快消退。

過去一年，中國與美國 -- 全球最大的兩個經濟體 -- 陷入了關稅戰，各對對方數百億美元商品加徵關稅。因擔憂爆發全面貿易戰，出口商因而將交貨日期提前。

根據運輸公司 Freightos 的數據顯示，12 月初，由中國至美國的貨櫃運費較一年前上漲了逾 100%。

Freightos 公司在最近發布到波羅的海交易所的新聞網站上的報告中說：「跨太平洋運輸尖峰季節就是一條金脈，過去一年，運費上漲了逾一倍。」

與一年前相較，由中國至美國西岸的運費上漲了 128%，由中國至美國東岸上漲了 123%。

相形之下，同一期間，由中國至北歐的運費僅上漲 11%。

其實，在 9 月宣布加徵關稅之前，許多進口商已開始準備提前進口，增加庫存。

Freightos 公司執行長 Zvi Schreiber 在發布的聲明中說：「在 1 月 1 日加徵 10% 的關稅之前，許多進口商已提前進口商品，這推升了跨太平洋尖峰運費，但提前進口數量終究有限。」