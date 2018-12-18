美裁定「歐巴馬健保」違憲 醫療保健類股走跌

德州聯邦地方法院法官 O'Connor 週五 (14 日) 裁定歐巴馬時期簽署的《患者保護與平價醫療法案》(簡稱 ACA) 違憲後，週一 (17 日) 美股醫療保健股暴跌。

上週五 (14 日) 美國聯邦法官裁定「歐巴馬健保」，即《患者保護與平價醫療法案》違憲後，醫療保健類股暴跌。美國最大的營利醫院運營商 HCA Healthcare Inc (HCA-US) 盤中跌幅超過 4.5%，保險公司 Cigna (CI-US) 和 Humana (HUM-US) 股價均下跌 4%。醫療保健服務公司 Centene (CNC-US) 下跌 7.9%，管理健康公司 Molina Healthcare (MOH-US) 下跌超過 8%。

HCA Healthcare 股價走勢圖。

SPDR 健康護理指數基金重挫 1.3%，創 2009 年 2 月以來最差月表現。

德州聯邦地方法院法官 O'Connor 宣稱，平價醫療法案關鍵部分，也就是常所說的「歐巴馬健保」，與美國憲法不一致。O'Connor 裁決認為，自從去年 12 月國會廢除個人強制性保險以來，該醫療保健法就不能獨立存在。

BMO Capital 醫療產業分析師 Matt Borsch 表示，他將 O'Connor 上週五 (14 日) 的決策視為買入醫療保健類股票的良機，因為他認為這一決定可能會在上訴時被推翻。

Borsch 在週一 (18 日) 一份研究報告中對客戶表示，預計此事將在 12 個月內得到解決，決定維持目標價格。Leerink Partners 資深醫療服務分析師 Ana Gupte 也預計，這一裁決將被推翻，投資者將看到一個買入機會。她表示：「HCA Healthcare 是醫院行業一個強勁的收購機會。」

聯邦法官的決策受到川普政府的支持，但可能會受到上訴，意味著最高法院將重新審理該法案，最高法院在 2012 年的一項裁決中支持歐巴馬健保 。

川普上任即積極廢除歐巴馬健保計畫。(圖：afp)

長期反對歐巴馬健保的美國總統川普，上週五對此裁決表示歡迎。川普去年未能團結共和黨支持廢除並取代歐巴馬醫保改的努力，還呼籲國會用一項新法案取代現行法律。