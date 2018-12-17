【華冠投顧】下半月「外資放假去、內資挑大樑」 大盤緩步墊高、中小型股輪流出頭天

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五提過台股線形相對國際股市明顯較佳，大盤在利空之下力守五日線、OTC 指數幾乎守住短期所有均線，況且大盤回檔成交量不到千億加上委賣張數降低，種種跡象皆說明空方力道不算強烈且多頭防守企圖仍在，同時暗示外資即便抽腿但內資還在場內。

雖然美股四大指數上週五同步大跌，不過亞股因已預先反應，故今日普遍小漲小跌，台股則呈量縮小漲格局，終場大盤 + 13 點，OTC 指數 + 0.07%。

今日大盤與 OTC 指數一度突破上週五高點，四大期指價差亦大幅度轉強，表現上持續強於國際股市，代表多頭控盤依舊穩健，而大盤成交量、委賣張數部分則是繼續萎縮，且隨著外資長假在即，量能低迷的情況將愈趨明顯，正常低量格局不利指數表現，但換個角度來想，最大的賣壓來源可望減輕加上多頭控盤主要由內資主導，外資缺席對短線反而不見得是壞事。

＜操作策略＞

目前仍維持「台股短線沉澱利空後，盤勢可望回復為多頭軌道」看法，行進步調可能走「緩步墊高」也就是「進三步退一或二步」的節奏，操作上低接回測支撐、量縮有守之強勢股，整體部位以 9600 點為防守點。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以航運類股最為整齊，《2609 陽明》、《2603 長榮》大漲，《2610 華航》、《2618 長榮航》、《2617 台航》、《2612 中航》... 站上所有均線；另《3176 基亞》攜手義大攻免疫細胞治療攻上漲停，帶動生技股《4142 國光生》、《1784 訊聯》、《4171 瑞基》... 同步上漲；前波強勢股矽晶圓族群近日雖無太大表現，但《6182 合晶》、《3532 台勝科》... 沿月線整理至低量狀態，已浮現整理末端跡象。

上週強勢上攻的中小型股如《6462 神盾》、《3455 由田》、《3545 敦泰》、《6668 中揚光電》... 紛紛漲多拉回，為今日弱勢股。大同集團《3579 尚志》、《8085 福華》、《2475 華映》、《3519 綠能》持續跌停。

＜被動元件族群＞

上週分析過被動元件龍頭《2327 國巨》於 12/13 遇利空放量破低，之後必須重上 12/13 高點形成「破底翻」走勢，技術面才有基本的看好理由，另《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》仍以重上月線作為進場前提。

由於《2327 國巨》破底當天至今的承接買盤多處於獲利狀態，有機會是特定的實質買盤，本週可特別留意能否走出「破底翻」走勢，龍頭止穩便有操作的條件，但因絕大多數二線股的月線仍為上揚狀態，甚至回檔過程低量穩守月線的也不在少數，表現相對一線股強勢，故較佳的選擇應是落在二線股身上。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。