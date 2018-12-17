訊連「U會議」獲凱鈿行動科技導入 為跨國雲端溝通工具

訊連科技 (5203) 宣布旗下「U 會議」視訊會議服務獲凱鈿行動科技採用，打造跨國、多據點的高品質視訊會議及內部溝通服務。凱鈿行動科技為台灣知名行動 App 開發商，據點分布台灣、中國、美國等地，亟需視訊會議服務協助內部溝通。經評測市面上多款視訊會議產品後，選擇導入訊連科技「U 會議」，作為官方跨國雲端溝通工具。凱鈿行動科技 (Kdan Mobile) 成立於 2009 年，致力於提供高度創意的行動裝置解決方案，旗下文書工具、手繪動畫及影片剪輯工具等行動 App，至今已有 1.5 億全球下載量。凱鈿行動總部位於台灣，於台北及台南均有辦公據點，在中國和美國亦設有辦事處與多名當地員工。



針對跨國、跨據點溝通需求，凱鈿行動科技積極尋求企業溝通解決方案，除文字溝通外，亦需透過視訊會議、桌面分享簡報等形式，進行例行性會議及內部溝通。凱鈿曾評估多款市面上常見的通訊軟體，因中國防火牆因素，大多通訊軟體、視訊會議無法正常使用，造成中國辦事處與其他分據點連絡之困擾。經評比、測試市面上眾多通訊視訊軟體，最終選擇「U 會議」作為視訊溝通工具。



凱鈿行動科技資訊系統管理師吳盈宏表示，因企業內部有跨國視訊會議需求。經實際測試與評估，市面上多款知名通訊軟體於中國啟用時，往往有連線不穩定或畫質不佳之疑慮。透過 U 會議進行跨國通話時，仍能維持高品質影音傳輸，確保企業溝通的專業與效率，除支援跨平台、跨裝置使用外，能於中國辦事處穩定使用，支援台灣、中國和美國三方穩定且高畫質之視訊會議，是最終考量之重要因素。



訊連科技執行長黃肇雄表示，隨著人力全球化發展，透過雲端技術，使用視訊會議、即時通訊等方式進行內部溝通，已成為企業數位轉型的重要關鍵之一。訊連科技為商務溝通量身打造「U 會議」，讓國際商務人士，無論身在何時何處，使用何種裝置，皆能立即和工作夥伴或客戶進行多人、高品質的視訊會議。



多媒體創作軟體領導廠商訊連科技跨足數位商務應用，推出專業視訊溝通軟體「U 會議」，提供高品質跨國視訊會議服務。不僅支援 Windows、Mac、Android 和 iOS 跨平台，更可直接開啟 Chrome 瀏覽器快速加入。目前，國內外已累積上百家知名企業與機構啟用。凱鈿行動科技這類擁有跨國辦公室之新創公司，以及正在拓展全球業務的中小企業，將能透過這款簡單易用的視訊溝通工具，令專業表現再加分，開創跨國商務契機。