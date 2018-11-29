訊連推全新「相片大師 365」雲端式訂閱服務 12/20參加投資說明會

訊連科技 (5203) 今天宣布推出全新「相片大師 365」雲端訂閱式服務，為創作者帶來更具彈性的相片創作解決方案。此外，訊連也將於 12 月 20 日參加元大證券「2019 投資展望說明會」，會中除針對業績說明外，也會介紹旗下產品未來發展。相片大師為訊連科技旗下獲獎無數、廣受好評的專業級相片編修軟體。全新推出的訂閱版「相片大師 365」，提供用戶在訂閱期間內，永遠保持更新至軟體最新版本與功能，且能無限制使用定期新增的外掛套件、專案範本、AI 藝術風格包等創意特效。



訊連科技執行長黃肇雄表示，科技日新月異，軟硬體在短時間內不斷升級與更新，以往消費者需付上高額花費才能追上新科技腳步，而訂閱制軟體服務正翻轉這樣的消費模式。訊連科技推出「相片大師 365」，提供多種彈性化訂閱方案，以及最新功能與特效更新，協助創作者站在創意產業最前線，盡情實現對相片藝術創作的無限想像。



訊連指出，相片大師搭載全方位的相片編修工具，除色彩調整功能外，亦提供人像美化、圖層編輯、360 度相片編輯等進階功能，協助創作者輕鬆打造藝術級影像作品。而全新推出的「相片大師 365」訂閱方案，可提供訂閱用戶最新版本之功能，如「AI 藝術風格特效」、「連線拍攝」及「軟式打樣」等相片大師 10 之最新功能，大幅提升編輯效率與作品質感。



訊連科技將於每季推出多款全新特效組合，為「相片大師 365」訂閱用戶提供超值影像創作素材。