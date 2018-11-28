訊連旗下「U」系列產品獲工業局雲端服務標案

訊連科技 (5203) 宣布，旗下「U」系列服務通過經濟部工業局 107 年第六次電腦軟體共同供應契約採購之雲端服務標案。訊連指出，「U 通訊」、「U 會議」及「U 簡報（直播）」更為唯一通過「即時通訊雲」、「雲端視訊會議」和「網路直播雲」等三項審核認證之雲端通訊產品。「U」系列均為台灣在地研發，同時通過「行動應用資安聯盟」認證，可為政府部門、教育單位及公家機構打造安全、可靠、高品質及行動化的雲端溝通服務。「資安即國安」為政府既定策略，為強化資安管理制度，政府機關針對資訊服務廠商所提供的雲端資訊或伺服器服務亦有嚴格規範。「U 通訊」採用軍用級端對端加密技術，且通過「行動應用資安聯盟」認證，能確保政府機關機密訊息溝通無外洩之虞。此外，透過全面強化的組織討論工具及後台，能大幅簡化內部通訊作業流程。



「U 會議」提供高品質的雲端視訊會議服務，可運作於 Windows、Mac、Android 及 iOS 等平台，且相容網路攝影機、麥克風等通用性設備。對於採用之政府機構而言，可相容於現行之硬體設備，相較於傳統需整合特規硬體之解決方案，可提供更具競爭力的價格與彈性，有效降低組織雲端化成本。



「U 簡報（直播）」整合式的軟體介面，支援直播、錄影和線上互動討論功能，目前已成功輔助國內百家企業單位，舉辦過超過 5 萬場次的線上研討會及直播活動。



訊連指出，自 11 月 28 日起，各政府機關即可透過政府電子採購網，選購「U」系列雲端服務，將有望帶領政府機關走向雲端溝通的新世界。