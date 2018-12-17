統一超「好鄰居同樂會」今年辦逾1.5萬場 年增五成創新高

統一超 (2912) 為讓親子感受聖誕佳節歡樂氣氛，12 月的 7-ELEVEN「好鄰居同樂會」推出近 400 場的聖誕限定活動，場次較去年成長近 4 成，其中近 9 成已報名額滿，熱門程度超乎預期。2018 年由統一超商好鄰居文教基金會主辦的 7-ELEVEN「好鄰居同樂會」已舉辦超過 1.5 萬場，創下歷史新高，場次比去年成長近 5 成，節慶限定的系列活動場次更較去年成長超過 6 成，其中春節、中秋及萬聖節的活動場次更是翻倍成長。累計 12 年來，共計舉辦近 5 萬場「好鄰居同樂會」活動，吸引近 150 萬人次體驗。



此外，近年來更開發出「複合式小小店長」活動，橫跨 CITY CAFE、鮮食、玩具等類別，內容豐富多元，且同步帶動活動當日業績跟來客成長。如結合沙拉、地瓜、精品咖啡、珍珠撞奶、現萃茶製作茶凍等 DIY 活動，針對門市社區屬性設計不同的同樂會內容，有親子客層比例高的門市定期舉辦競賽陀螺活動等親子互動活動，更帶動單店玩具業績成長 3-4 倍。



因應少子化的寵兒商機，有 9 成的「好鄰居同樂會」活動對象皆為小朋友，亦有與公益團體合作鼓勵高齡長輩走出家門互動的「不老店長」、「祖孫店長」與 OPEN! 家族合作定期關懷醫院病童，每年更針對中秋、中元、萬聖、聖誕節等節慶，推出不同限定版活動，平均一年舉辦 4 到 5 檔。

