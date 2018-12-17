【華冠投顧】美股大跌!利空消息不斷...台股卻收小紅?! (內文分析給你知! )

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6147 頎邦、3324 雙鴻、2314 台揚、4994 傳奇、2442 新美齊。

台股盤勢分析:

糧草先行

不懼美股大跌，台北股市早盤小跌 - 11 點開出，賣壓快速出籠後，指數快速震盪走高；在台積電的領軍下，全場指數就在平盤上遊走，終場小漲 + 13 點作收，收在 9787 點，成交量 781 億。

美國政府財務惡化利空，最終在周五晚間衝擊美國大四指數全面重挫。不過，今天亞洲股市在上星期五提前反應後，今天反而表現相對強勢；亞股普遍維持紅盤作收。延續我們上星期的規劃… 展望下星期台指期結算，基本上籌碼還是有利多方；只要美股沒有太大波動，預料可望『拉高結算』!! 今天雖然現貨僅小漲 + 13 點作收，但是期貨卻是上漲 + 61 點；期貨價差從先前的逆差 - 50 點，到收盤已經轉為正差 + 3 點。顯然美股的『三重底』保衛戰尚未表態，台股的期貨多方已經『糧草先行』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3176 基亞、2425 承啟、6426 統新、1215 卜蜂、4721 美琪瑪、3653 健策… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6462 神盾、2368 金像電、2913 農林、1526 日馳、3527 聚積、3455 由田… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。