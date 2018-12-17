【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞股抗跌不畏美股重挫 台股量縮小漲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 61 點至 9790 點。價差方面，台指期轉為正價差 2.47 點，電子期轉為正價差 0.51 點，金融期轉為正價差 0.02 點。現貨部分，三大法人賣超 22.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2121 口至 11364 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4218 口至 40702 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5997 口，使留倉部位轉為淨多單 5942 口。

週五美國股市受嬌生公司爆出隱瞞產品含致癌物質弊案拖累，四大指數跌幅大抵落在 2% 上下，不過週一亞洲股市反倒相對抗跌，早盤由日韓股市率先翻紅後，加權指數也在台積電、大力光、台塑化等權值股帶領下翻紅站上 9800 關卡，然而上檔 10 日線仍出現調節賣壓，讓盤勢大抵在平盤之上震盪整理，終場加權指數上漲 13.37 點或 0.137%，收在 9787.53 點，成交量能 781.89 億，較前一日縮減 193.59 億，今日八大類股除了金融類股與造紙類股收黑，其餘皆收紅，其中以食品類股漲幅 1.07% 表現較佳。週一日 K 開低走高以小漲作收，10 日線與 5 日線得而復失，整體而言，近期台股陷入震盪整理，加上接近年節也讓外資參與台股的積極度降低，在本週各大央行的貨幣政策公布前，台股短線仍將呈現震盪觀望格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買賣權 OI 最大量支撐壓力區由 9500~10000 縮窄至 9500~9900 點，上檔壓力下移。不過全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 升至 1.12，而外資與前十大特定法人在選擇權的操作上也是較偏向多方操作。但買權平均隱含波動率由 15.18% 升至 19.22%，賣權平均隱含波動率由 20.52% 升至 24.01%，顯示市場擔憂的避險情緒升溫。 (永豐期貨研調)

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