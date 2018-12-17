【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

◆盤勢分析

雖然美股上週五重挫作收，但今天亞股早盤都上漲，台股開盤在 9762 點後，不久也由黑翻紅，股王大立光 (3008) 率先上攻，台股一度站上 9800 點，最高來到 9826 點，最低 9733 點，收盤漲 13 點，收在 9787 點，量能大幅減少，成交量只有 779 億元。

盤面 (類、個股) 架構:

<蘋概三王>包括大立光 (3008) 小漲 1.23%、台積電 (2330) 小漲 0.45%、鴻海 (2317) 小跌 0.56，股價都挺在平盤左右。

隨著電動車發展進入高度成長階段，<鋰電池>需求持續看旺，美琪瑪 (4721) 漲幅 5.92%，康普 (4739)、立凱 - KY(5227) 漲幅皆有 1.7% 左右，長園科 (8038) 漲 1.03%。

受惠國際油價下跌，<航運業>陽明 (2609) 上漲 4.67%、台航 (2617) 上漲 3.56%、華航 (2610) 漲 3.29%、長榮 (2603) 漲 2.8%。

大同集團因債務問題，綠能 (3519)、華映(2475) 繼續跌停，倒是大同 (2371) 開低走高甚至翻紅向上漲 4.94%，出乎意料之外。

<5G 概股>穩懋 (3105) 漲 4.66%、聯鈞 (3450) 漲 4.51%、統新 (6426) 漲 3.98%。

<散熱模組>超眾 (6230) 上漲 3.96%、健策 (3653) 上漲 4.77%、雙鴻 (3324) 上漲 3.7%。

<被動元件>短期市場需求疲弱，奇力新 (2456) 小漲 1.06%、國巨 (2327) 小漲 0.47%、信昌電 (6173) 小漲 0.15%，而鈞寶 (6155) 小跌 0.23%、光頡 (3624) 跌 0.92%。

<生技股>國光生 (4142) 漲幅 4.72%、岱宇 (1598) 漲 2.87%，台耀 (4746)、麗豐 - KY(4137) 皆漲 1.7% 左右。

<營建股>裕豐 (1438) 漲幅 6.58%，寶徠 (1805)、京城(2524) 漲幅皆有 2.4% 以上。

總結:

本週外資陸續放假，開始耶誕假期，台股成交量大幅下降。外資放假代表台股即將擺脫外資的賣超格局，有利於內資作帳行情，只要短線國際股市跌幅若未擴大，多仍有可為。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。