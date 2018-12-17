NAND Flash庫存水位仍高 明年Q1合約價恐續跌1成

研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 分析，明年上半年儘管原廠對擴充產能態度保守，甚至開始抑制擴產，但由於淡季影響，加上市場庫存水位仍高，供過於求的情況只會更加顯著，預估第 1 季 NAND Flash 合約價將再進一步走跌，跌幅約 10%。

DRAMeXchange 指出，今年 NAND Flash 供應商 3D 64 層產品良率穩定，產出高於預期，但受到年底旺季時美中貿易衝突升溫、英特爾 CPU 缺貨，及蘋果新機出貨量不如預期等因素影響，導致旺季不旺。

DRAMeXchange 指出，eMMC/UFS 方面，由於年底前中國智慧型手機廠商著重去化庫存，調整生產規模，加深第 4 季合約價跌幅，而庫存去化將持續至明年第 1 季，預期 eMMC/UFS 第 1 季合約價跌幅恐近 1 成。

觀察 SSD 價格走勢，明年第 1 季筆記型電腦出貨量，預期將較今年第 4 季下跌逾 15%，儘管 PC SSD 搭載率與容量持續上升，但總位元需求與價格雙雙走弱，Client SSD 合約價料將續跌近 10%。

從 2019 年各項產品的需求評估來看，由於伺服器需求成長維持不墜，導致 Enterprise SSD 市場成為各供應商兵家必爭之地，價格競爭更加激烈，加上第 1 季伺服器需求同樣受淡季影響，預期第 1 季的跌幅將高於 10%。

通路需求表現方面，DRAMeXchange 指出，今年模組廠貨料供給充足，但價格不斷走低，為避免跌價損失，模組廠有必須出清當月進貨的壓力，甚至是透過銷售次級產品以維持獲利，反而進一步打亂市場價格行情，相比龍頭廠商的獲利水準，模組廠今年獲利表現明顯下滑，呈現上肥下瘦，預期明年上半年難以期待有所好轉。