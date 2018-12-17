磐儀取得美Code亞太獨家代理權 明年業績成長裝新引擎

IPC 廠磐儀 (3594) 布局亞太區市場，週一 (17 日) 宣佈與美國 Code 結盟，簽署亞太區主要國家的獨家代理權，成為 Code 條碼掃描器的獨家技術服務商。磐儀指出，Code 是圖像條碼掃描解決方案的技術領導者，從設計到製造全系列圖像條碼掃描硬體及軟體解決方案，產品應用範圍包括醫療保健、公共安全、製造、運輸、零售等。



磐儀表示，該公司在亞太區多處設有分公司，與 Code 達成策略合作，不僅讓雙方產品線互補，強化在地服務與技術支援，並且能擴大各地銷售力道及市占，為客戶帶來更多商機。



Code 總裁兼執行長 George Powell 表示，Code 條碼掃描產品因注重品質與服務，已和競爭者做出區隔；磐儀了解亞太市場需求，將增加符合行業應用的產品組合，創造雙贏局面。



Code 產品在美醫療市場具高市占，雙方合作將帶動磐儀醫療產品成長。磐儀董事長李明指出，隨著 Code 產品更多整合進磐儀集團產品線，包括結合 DPM 技術的智能手持裝置，將在醫療、製造、倉儲、物流等產業應用，以及 Auto ID 市場上，發揮更大的創新價值。



磐儀表示，身為 Code 亞太區獨家技術服務商，該公司不但能提供更齊全的 Code 條碼掃描器，縮短交貨時程，並可在韓、星、台、中等市場，提供專業技術支援、售前與售後服務。



此外，磐儀說，該公司擁有全球通路及研發實力，提供產業物聯網解決方案，從傳感器、閘道器、雲端管理到 AI 應用的一條龍服務，為客戶實現工廠自動化、工業 4.0 等應用。

