台股盤後─量縮狹幅震盪 收盤小漲但跌破5日線

台股今 (17) 日加權股價指數以量縮狹幅振盪走勢為主，終場大盤指數收在 9787.53 點，較前一交易日上漲 13.37 點或 0.14%，市場成交值為 779.36 億元，證券分析師張陳浩指出，在外資缺席之下，台股仍以集團作帳行情及 5G 應用、汽車零組件為主，受到量能萎縮影響，難有大行情出現。

雖然金管會主委顧立雄指出，台股受到三大利空衝擊，萬點將非常態，台股今天收盤跌破 5 日線，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，短期將在月線上下整理，留意投信在年底前作帳的個股。

張陳浩強調，台股現階段量能偏低，指數仍是區間震盪格局，預估在 12 月 26 日季線叩抵低點後，台股大盤指數可望穿過季線，展開封關前的一波行情。

分析師張陳浩指出，現階段因外資尚未回頭，大盤指數仍將維持 9800 點上下 200 點的區間震盪，預估在 12 月 26 日季線叩抵低點後，台股可望穿過季線，展開封關前的行情。

台北股市集中市場加權股價指數今日早盤開在 9762.49 點，最高 9826.88 點，最低 9733.98 點，收盤指數報 9787.53 點，較前一交易日上漲 13.37 點或 0.14%，市場成交值為 779.36 億元。

上周強勢爆量上漲的中小型股如由田 (3455-TW)、泰碩 (3338-TW)、中揚光電 (6668-TW) 今天均呈現拉回走勢，顯現市場觀望心態濃厚。

至於蘋果概念股大立光 (3008-TW)、可成 (2474-TW)、玉晶光 (3406-TW)、台積電 (2330-TW) 今天收盤都是上揚局面，但鴻海 (2317-TW) 下跌，張陳浩指出，目前集團作帳如聯電 (2303-TW)、裕隆 (2201-TW) 等，較比較低基期呈現有利格局。

至於大同 (2371-TW) 個股今天收漲 4.94%，收在 34 元；但旗下包括尚志 (3579-TW)、華映 (2475-TW)、綠能 (3519-TW)、福華 (8085-TW) 等個股承受沈重賣壓，收盤都跌停；主要仍在於華映出現生產線停工、綠能申請債務協商等不利情況。

證券分析師黃漢成說，台北股市目前在外資未見翻多的狀況下，將處於區間震盪格局，預估指數將在 9400 點到 1 萬點的區間震盪。